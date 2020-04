Aanleg toplaag asfalt Vesten en markeringen op 9 en 10 april Kristien Bollen

09 april 2020

16u08 0 Tienen De werken aan de Tiense Vesten werden voorlopig stopgezet werden omwille van de coronacrisis. Ondertussen is Wegen en Verkeer met de aannemer overeengekomen dat op 9 en 10 april de toplaag in asfalt en de markeringen worden aangebracht in de huidige werfzone: de binnenring van de Bergévest tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat. Indien de aannemer niet alle werken kan uitvoeren op deze dagen, zal hij dit afwerken op 20 april . De aannemer zal daarbij de nodige maatregelen nemen op het vlak van hygiëne social distancing. AWV bekijkt ondertussen ook met de aannemer de volledige heropstart van de werkzaamheden aan de Vesten.

Afwerken infrastructuur binnenring Bergévest

Voordat de werkzaamheden werden stopgezet, werkte de aannemer aan de bovengrondse herinrichting van de binnenring van de Bergévest tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en het kruispunt met de Paardenbrugstraat. De werfzone was zo goed als afgewerkt. Wat moet er nog gebeuren? We moeten nog de toplaag van de rijweg in asfalt aanbrengen, de markeringen spuiten op deze nieuwe toplaag en de nieuwe verkeerslichten instellen. Hierbij hoort ook het inslijpen van de detectielussen in de nieuwe toplaag. In samenspraak met de aannemer hebben we beslist om de huidige werfzone af te werken. Dit betekent dat we op donderdag 9 april de toplaag in asfalt aanbrengen en op vrijdag 10 april (en eventueel bijkomend op maandag 20 april) de markeringen spuiten op de toplaag.

Nieuwe verkeerslichten in dienst stellen voor fasewissel

Daarna willen we ervoor zorgen dat de nieuwe verkeerslichten zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen. Momenteel bekijken we met Trafiroad wanneer zij de detectielussen, die het verkeer aan de verkeerslichten monitoren, kunnen inslijpen in de nieuwe toplaag. Van zodra die planning duidelijk is, kunnen wij ook de fasewissel inplannen en de werkzaamheden van de volgende fase aanvatten. Wanneer dit zal zijn, kunnen wij u vandaag nog niet meedelen. Samen met u blijven wij de maatregelen omtrent Covid-19 opvolgen en passen wij onze planning hieraan aan. Hierover houden wij u in de komende weken op de hoogte.

Huidige verkeersmaatregelen blijven behouden

Bijgevolg blijven de huidige maatregelen voor het verkeer van toepassing. Hieronder lijsten we de maatregelen nog een keer op:

Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen op buitenring

Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad op de buitenring

Slachthuisstraat open voor verkeer

Kruispunten Bergévest met Kapucijnenstraat en Bergévest met Paardenbrugstraat afgesloten voor autoverkeer

Het verkeer van de Vesten naar de Paardenbrugstraat en de Kapucijnenstraat kan omrijden via de Bostsestraat.

Het verkeer vanuit de Paardenbrugstraat en de Kapucijnenstraat naar de Bergévest kan omrijden via de Beauduinstraat.

Meer informatie

De bereikbaarheidsadviseur is jouw aanspreekpunt voor vragen en meldingen over het project van de Tiense Vesten. Je kan hem contacteren via het e-mailadres bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of het telefoonnummer 0472 18 53 21.

Met vragen en/of bemerkingen met betrekking tot tot de uitvoering van de werken of praktische zaken aangaande de werf kan u ook elke donderdag terecht tussen 7.30 en 9 uur in de werfkeet achter het Sociaal Huis. U kan ook contact opnemen via info.tiensevesten@colas.be of het nummer 0477 71.63.57. Via de website www.wegenenverkeer/tienen vindt u de meest recente informatie over het project.