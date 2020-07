Aankoop T-bons verlengd tot en met 31 augustus Kristien Bollen

22 juli 2020

18u24 0 Tienen Om de lokale economie een impuls te geven na de verplichte coronasluiting, lanceerde de stad Tienen de T-bon. Om elke inwoner de kans te geven maximaal te profiteren van deze actie, wordt deze verlengd tot en met maandag 31 augustus. Per adres kan men nu ook voor 500 euro aan T-bonnen aanschaffen. De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende verplichte sluiting van de de handels- en horecazaken, heeft de lokale economie zwaar getroffen. Naast een resem fiscale maatregelen voor ondernemers, lanceerde de stad Tienen eind juni de T-bon.

De T-bon is een waardebon die inwoners van Tienen kunnen aanschaffen voor een bedrag van 5 of 20 euro voor aankopen bij één van de deelnemende handelaars of horecazaken. De stad vermeerdert het bedrag van iedere aangekochte bon met 20 %. Met andere woorden, wanneer men een T-bon voor 5 euro aanschaft, kan men voor een bedrag van 6 euro aankopen doen, een T-bon van 20 euro is 24 euro waard.

Om de lokale economie extra te ondersteunen en elke Tienenaar de kans te geven zelf maximaal voordeel te halen uit deze actie, wordt deze verlengd tot en met maandag 31 augustus. Het maximumbedrag aan T-bonnen dat men kan aankopen per adres werd ook opgetrokken, van 100 naar 500 euro.

De T-bon is verkrijgbaar bij de Streekshop op de Grote Markt 6 in Tienen en via www.tienen.be/t-bon. Hier kan men ook de lijst met deelnemende handels- en horecazaken raadplegen. T-bons kunnen vanaf zaterdag 1 augustus t/m donderdag 31 december ingeruild worden.

Na aankoop van de T-bons, stort de stad het bedrag verhoogd met 20 % meteen door naar de onderneming. De opleg zal beschikbaar zijn tot het plafond van 100.000 euro bereikt is. Dit is het budget dat de stad uittrekt voor dit initiatief dat Tienenaars massaal moet verleiden om lokaal te kopen en waarmee er rechtstreeks en onmiddellijk geïnvesteerd wordt in de lokale economie.

Handels- en horecazaken kunnen nog steeds intekenen op de actie via www.tienen.be/t-bon-inschrijving. Op deze pagina vindt men ook het reglement met de voorwaarden.