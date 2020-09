Aangereden fietser buiten levensgevaar Kristien Bollen

02 september 2020

Op de Sliksteenvest ter hoogte van de Generaal Guffensstraat raakte dinsdag rond 13.45 uur een fietser levensgevaarlijk gewond. De fietser en een wagen reden er in de richting van de suikerraffinaderij. De wagen draaide rechtsaf, de Generaal Guffensstraat in. De 72-jarige bestuurder uit Tienen merkte de fietser echter niet op waardoor het tot een aanrijding kwam. De 75-jarige fietser, eveneens een man uit Tienen, droeg geen valhelm en kwam met zijn hoofd tegen het asfalt terecht. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, intussen is de man buiten levensgevaar.