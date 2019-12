85 andersvaliden genieten van een middagje ijspret Kristien Bollen

17 december 2019

De ijspiste op de Grote Markt kreeg al voor het vierde jaar op rij het bezoek van een groep mensen met een beperking. Toegankelijk Tienen en de stad nodigden hen uit voor een gratis schaatsbeurt. Zelfs een rolstoel kan blijkbaar probleemloos over het ijs scheuren, tot dolle pret van zowel gebruiker als begeleider.

Vooral mensen van de Stichting Delacroix, Huis in de Stad maar ook enkelingen die zich hiervoor inschreven, gingen graag in op de uitnodiging. “Zoals andere jaren is dit een gelegenheid bij uitstek om mensen met een beperking te laten genieten van de ijspret en het aangepast schaatsen”, zegt Paul Rabau van Toegankelijk Tienen. “Het is nu al het vierde jaar en blijkbaar is het toch iets waar ze naar uitkijken en plezier aan beleven. In het begin waren er nog maar een 30-tal deelnemers, nu waren er liefst 85".

Nadien kregen de deelnemers ook nog een lekkere snack en drankje aangeboden door de organisatie.