58 getuigen op assisenproces vermoorde kapster Kim Aerts

09 januari 2020

16u17 0 Tienen Het proces over de moord op een jonge kapster in Tienen is donderdag ingeleid voor het Leuvense assisenhof. Ben Wertoy (27) wordt ervan beschuldigd zijn vroegere buurmeisje Julie Quintens (24) om het leven te hebben gebracht. Er worden 58 getuigen opgeroepen.

Julie Quintens werd op 27 april 2018 dood aangetroffen in haar woning in Tienen. Het lichaam van de jonge vrouw werd ontdekt door haar vader. Hij was gealarmeerd door de uitbater van het kapsalon waar zijn dochter werkte. Zij was die dag niet komen opdagen. Het was meteen duidelijk dat Quintens door geweld om het leven was gekomen.

Opwelling

Acht dagen na de feiten werd Ben Wertoy opgepakt. Hij bekende dat hij de jonge vrouw gewurgd had en werd aangehouden voor doodslag. De beklaagde kende zijn slachtoffer. Zij groeiden samen op in Boutersem. De ouders woonden in dezelfde straat. Wertoy gaf tijdens zijn verhoor geen motief voor zijn daad. Hij stelde dat hij “in een opwelling” gehandeld had. De man liet af en toe zijn haar knippen door Quintens.

Tijdens de behandeling voor de raadkamer vroeg het Openbaar Ministerie om de beschuldiging van doodslag om te zetten in moord. De raadkamer stemde daarmee in. Wertoy wordt ervan beschuldigd zijn vroeger buurmeisje opzettelijk en met voorbedachten rade te hebben gedood.

De beschuldigde, die sinds mei 2018 opgesloten zit in de hulpgevangenis in Leuven, verscheen aangehouden op de preliminaire zitting. Het proces voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven start op 3 februari.