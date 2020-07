560 knutsel en speelgoedpakketten voor gezinnen getroffen door corona Kristien Bollen

14 juli 2020

10u45 2 Tienen Samen met het Kinderarmoedefonds verspreidt Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant 560 knutsel- en speelgoedpakketten onder kansarme gezinnen die door Covid-19 getroffen zijn. Medewerkers trekken de wijken en buurten in om deze welgekomen ontspanning aan te bieden. Tegelijk bieden ze ook ruim 2000 boeken aan via de actie ‘Zomerlezen Kids’ van Clavis uitgeverij om zo het lezen bij kwetsbare kinderen te stimuleren.

“Voor kansarme gezinnen waren / zijn deze coronatijden een beproeving. In een klein appartement zonder tuin kunnen de spanningen hoog oplopen. Nu het bovendien zomervakantie is en de kinderen twee maanden niet naar school zullen gaan, zijn de speelgoed- en knutselpakketten en de boeken een welgekomen ontspanning” zegt Riso Vlaams-Brabant

“Omdat we in onze opbouw- en buurtwerkingen steeds dicht bij de mensen staan, kunnen we goed inschatten waar de noden zitten en nemen we de verdeling van de pakketten op ons. Bovendien werken we heel vaak samen met partners. Zoals in ons project Unelma in Heverlee waar we samen met de scholen vakantierugzakjes vol creatief en leerrijk materiaal gevuld hebben om zo het verlies van taalkennis en vaardigheden tijdens de zomer tegen te gaan. Of in Tienen waar ‘brugfiguur onderwijs’ Rasha nauw contact onderhoudt met gezinnen via verschillende sociale netwerkgroepen. Ook nog in Tienen werkt onze collega Martina samen met LOP Tienen en huiswerkbrug Tienen in het project ‘Samen schoolkanjers ondersteunen’. Zij begeleiden buddy’s die schoolkinderen helpen om de opgelopen leerachterstand tijdens corona in te halen. Daarnaast bieden we de pakketten ook aan in Halle, Dilbeek en in Vilvoorde via het Huis van het Kind” aldus Ris.o Vlaams-Brabant

Naast de speelgoedpakketten bieden ze ook boeken aan. Daarom is er nu ‘Zomerlezen Kids’: een initiatief om kinderen ook in de vakantie aan het lezen te houden. Kinderen die veel lezen, hebben immers een grotere woordenschat dan kinderen die minder lezen. En met betere leesvaardigheden worden alle schoolvakken makkelijker.

De speelgoedpakketten zijn er gekomen dankzij een samenwerking met het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting en de financiële steun van Dreamland en Torfs. Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant is een van de organisaties die instaat voor de verdeling.

De boekenpakketten zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking met het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting en Clavis Uitgeverij.