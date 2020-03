53 verwaarloosde schapen in beslag genomen Kristien Bollen

17 maart 2020

19u46 0 Tienen In opdracht van de Vlaamse inspectiedienst dierenwelzijn heeft maandag het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder 53 wegens schapen wegens dierenverwaarlozing in beslag genomen in een weide in Vissenaken bij Tienen. Een heuse opdracht, maar de medewerkers van het opvangcentrum bleken getraind. Vrijdag kregen ze een gelijkaardige opdracht van dezelfde dienst om toen 23 schapen weg te halen in Tervuren.

“De Vlaamse overheidsdienst inspectie dierenwelzijn heeft ons gevraagd om deze dieren meteen te kunnen opvangen. De schapen bleken langdurig verwaarloosd” zegt verantwoordelijke van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder, Rudi Oyen. “De dieren hadden een duidelijk tekort aan voedsel en aan periodieke verzorging. Eigenlijk zijn de beestjes vel over been maar met hun dikke vacht is dit niet meteen merkbaar.”

Lange revalidatie

Of het met alle dieren ooit nog goed komt kan Rudi moeilijk zeggen. “We doen er natuurlijk alles aan om ieder dier te redden. Van ieder schaap zal ook een verslag worden opgemaakt van hun fysieke toestand, deze is echter zeer schrijnend. Ze zijn enorm ondervoed. Hen er terug bovenop helpen is een weg van lange duur. Bovendien ook arbeidsintensief; je kan ze niet meteen zomaar voedsel voorzetten want ze zouden zich letterlijk kunnen dood-eten. Dit moet dus meerdere malen in kleiner porties per dag gebeuren.”

Wat nadien

Wat er nadien met hen zal gebeuren, daar beslist de Vlaamse overheidsdienst inspectie dierenwelzijn over. “Ofwel kunnen ze terug naar de eigenaar mits die aan voorwaarden voldoet en zal blijven doen ofwel worden ze aan ons toegewezen. Wijzelf hebben echter méér dan voldoende dieren. Jaarlijks vangen we er liefst zevenduizend op. Als ze aan ons zullen worden toegewezen, zullen wij ze gratis ter adoptie afstaan volgens ons eigen systeem. Toch schatten we de kansen goed in, al zal het herstel een lange termijn in beslag nemen.”