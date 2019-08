50 jaar Marchetti bij Defensie staat centraal bij opendeurdagen Vliegveld Goetsenhoven Vanessa Dekeyzer

26 augustus 2019

14u22 0 Tienen Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september houden ULM Goetsenhoven en Koninklijke Vliegclub De Wouw opnieuw samen opendeurdagen op het vliegveld van Goetsenhoven. Tussen 10 en 18 uur kan je komen kijken naar de verschillende activiteiten die er gepland zijn.

Dit jaar staan de opendeurdagen in het teken van 50 jaar Marchetti bij Defensie. “We verwachten ook overvluchten van enkele warbirds, ULM’s en de gekende oranje SV-4 tweedekker”, zegt Mattijs Cuppens. “Wie dat wil, kan zijn vliegkunsten uitproberen op de aanwezige vluchtsimulators of eens plaats nemen in de vliegtuigen van beide clubs, waarbij ze van onze leden een deskundige uitleg kunnen krijgen over de werking van de clubs en de toestellen. En natuurlijk kan je ook écht de lucht in. Onze instructeurs nemen je graag mee voor een initiatievlucht met een motorvliegtuig, ULM of zweefvliegtuig.”

Kidsrock

Ook voor de kinderen zal er van alles te doen zijn: een paardenmolen, springkastelen en op beiden dagen een optreden van Kidsrock van 15 tot 16 uur. Kidsrock is een swingend, interactief rock-concert voor kinderen. De live-band brengt hedendaagse (en oudere) populaire kinderhits.

De toegang en parking zijn gratis en er zijn doorlopend drank en hapjes te verkrijgen aan democratische prijzen. Speciaal voor de spotters is op vrijdagavond 30 augustus ook het clublokaal van ULM Goetsenhoven geopend. “Tussen 16 en 18 uur verwachten we drie Marchetti’s van Defensie die enkele touch and go-oefeningen zullen uitvoeren alvorens te landen op Goetsenhoven. Deze toestellen blijven heel het weekend op ons vliegveld en zullen door de bezoekers van dichtbij te bezichtigen zijn."