450 burgers tekenen petitie tegen komst van 16 windturbines langs E40 Tom Van de Weyer

09 juli 2019

09u55 17 Tienen Het ‘actiecomité 16 windturbines’ dient een collectief bezwaarschrift in tegen de komst van een nieuw windpark langs de E40. Al meer dan 450 burgers hebben de petitie ondertekend. “Ook verzamelden we al 100 individuele bezwaren”, zegt het comité.

Storm en Elicio plannen volgend jaar 16 windturbines langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Het actiecomité vreest de geluidsoverlast die dit zal meebrengen voor de rustige dorpskernen. Ze vraagt dat de gemeenten een negatief advies geven voor de bouw. “De turbines zijn 150 meter hoog en verspreiden 100 decibel. Het geluid is te horen tot twee kilometer in de omtrek”, zegt Stef Goris van het actiecomité. “De turbines zullen invloed hebben op de gezondheid van 3.500 buurtbewoners.”

“De vier gemeentebesturen lijken stilzwijgend achter dit project te staan. Op de infosessie in Tienen waren enkel de beide schepenen van Groen aanwezig. Is het stadsbestuur niet geïnteresseerd, of durven zij de confrontatie met de bewoners niet aan?”, vraagt Goris zich af.

Advocaat Griet Cnudde

Maandag hield het comité een eigen vergadering in de zaal Centrum in Kumtich. Zo’n 120 bezorgde buurtbewoners kwamen luisteren. Na een langdradige technische uiteenzetting over de turbines en de mogelijke negatieve gevolgen konden de aanwezigen intekenen op een petitie. “Die handtekeningen mandateren de Gentse advocaat Griet Cnudde”, zegt Goris. “Zij is gespecialiseerd in omgevingsvergunningen. Ze heeft het bouwdossier ingekeken en zes punten gevonden die in strijd zijn met de Vlarem-normen.”

Tientallen mensen tekenden de petitie, waarmee het totaal op 450 komt. “Een kennis van mij woont vlak bij een turbine in Bilzen. Door het geluid heeft hij slapeloze nachten en lijdt aan tinnitus”, zegt Tia Pittomvils uit Kumtich. “Ik vrees dat ons dit ook te wachten staat, want in onze buurt komt ook een turbine.”

“Woensdag dient Cnudde ons collectief bezwaarschrift in bij de gemeenten. Desnoods nemen we gerechtelijke stappen. We hebben een crowdfunding opgezet om haar te betalen en zamelden al 3.000 euro in. Wie het collectief bezwaarschrift tekent, mag een donatie doen voor de crowdfunding, maar is niet verplicht.”

Open brief

“Intussen hebben ook 100 mensen een individueel bezwaarschrift ingevuld. Wij verzamelen ze en gaan ze afgeven bij de gemeenten. Alle schepenen van de vier gemeenten mogen van ons ook een open brief verwachten. We roepen de burgers op om hun politici aan te spreken en ze aan onze kant te krijgen.”

Het openbaar onderzoek loopt af op 24 juli. De betrokken gemeenten geven hun advies allicht in augustus. Het Vlaams gewest verleent de omgevingsvergunning. “Desnoods gaan we in beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen of de Raad van State”, zegt Goris.