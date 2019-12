34ste editie Suikerrock zal ook de laatste zijn “door gebrek aan respect van stad Tienen” “Het huidige Tiense stadsbestuur toont geen respect voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers” Vanessa Dekeyzer

06 december 2019

11u25 0 Tienen De eerste namen voor de 34ste editie van Suikerrock zijn bekend gemaakt: White Lies en The Sisters of Mercy. In één nieuwsbericht maakt de organisatie ook meteen bekend dat het de laatste editie van Suikerrock zal zijn.

Suikerrock was 34 jaar lang, samen met Tiense Suiker, hét belangrijkste uithangbord van de stad Tienen. “Suikerrock was een pionier in het Belgische festivallandschap, met dank aan de honderden, zelfs duizenden vrijwilligers over de jaren heen”, aldus Walter Kestens. “Maar liefst 34 jaar lang hebben partners, investeerders en vrijwilligers het beste van zichzelf gegeven. Onbaatzuchtig en met volle overgave voor het welzijn en de uitstraling van deze stad. Helaas moeten we vaststellen dat het huidige Tiense stadsbestuur geen respect toont voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers. Dit respect zou moeten blijken uit daden, niet uit loze woorden. Het is dan ook bijzonder jammer om vast te stellen dat dit bestuur afspraken en beloftes niet nakomt of herroept, waardoor ze Suikerrock de opties voor de toekomst, die in het stadscentrum en op de Grote Markt ligt, ontneemt. Suikerrock is voor dit stadsbestuur geen prioriteit meer, en we kunnen dan ook niet anders dan deze beslissing nemen. Zonder de onvoorwaardelijke steun van het stadsbestuur heeft het geen zin meer. Tienen verliest zo haar unieke, levendige en tintelende uithangbord.”