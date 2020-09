300 meter van een school? Dan moet voortaan je mondmasker aan Kristien Bollen

22 september 2020

19u01 0 Tienen Het dragen van een mondmasker is in Tienen voortaan ook verplicht in de schoolomgeving voor en na schooltijd (middagpauze inbegrepen). Deze maatregel komt er uit bijkomende voorzorg.

Eind juli legde de nationale veiligheidsraad de verplichting op om een mondmasker te dragen op markten, op drukke plekken, in openbare gebouwen en in horecazaken (behalve aan tafel). De burgemeesters kregen hierbij de bevoegdheid om extra maatregelen voor hun grondgebied te nemen. De stad Tienen verplichtte het mondmasker in alle handelsstraten en in de aanloopstraten van de handelskern.

Uit bijkomende voorzorg wordt het dragen van een mondmasker nu ook verplicht in een straal van 300 meter van de scholen voor en na schooltijd (middagpauze inbegrepen). Deze maatregel geldt met onmiddellijke ingang vanaf de leeftijd van 12 jaar. De scholen zullen de ouders en leerlingen hierover inlichten. De stad zet de komende dagen gemeenschapswachten in om de passanten en leerlingen te wijzen op de verplichting.