26 maanden cel voor dertiger die op klaarlichte dag twee vrouwen aanrandt KAR

06 november 2019

13u35 0 Tienen De strafrechter in Leuven heeft een 36-jarige man veroordeeld tot 26 maanden cel met uitstel voor de aanranding van twee vrouwen in Tienen. In beide gevallen werd die deels verijdeld door tussenkomst van de vader en een toevallige passant. De beklaagde was onder invloed van harddrugs.

Wietse V.D.V. pleegde de feiten in zijn woonplaats Tienen in het voorjaar van 2018. Bij het eerste slachtoffer ondernam hij ook een poging tot verkrachting. Hij trok de broek van een wildvreemde vrouw tot tweemaal af “met de bedoeling seks met haar te hebben”, verklaarde hij aan de politie. De vrouw kwam ten val, waarna de aanrander op haar ging liggen. Een getuige kwam tussenbeide. Het slachtoffer raakte gewond en was een tijdlang werkonbekwaam.

Een jong meisje dat in de buurt van het station op haar vader wachtte, werd eveneens aangerand door V.D.V. De papa kwam ter plaatse en kon erger voorkomen. De dader gaf de vader uit frustratie een slag in het gezicht.

Uitzichtloosheid

De beklaagde was telkens onder invloed van onder meer amfetamines. Op de zitting verklaarde hij dat hij zijn drugsgebruik onder controle begint te krijgen en dat hij handelde vanuit “uitzichtloosheid”, onder meer door een langdurige zoektocht naar werk.

De voorwaardelijke straf is gedurende vijf jaar gekoppeld aan tien probatievoorwaarden. Wietse V.D.V. moet zich intensief laten behandelen voor zijn medisch-psychologische problematiek met onder meer verhoogde agressie. Hij moet ook in begeleiding voor zijn drugsprobleem. De man werd voor vijf jaar uit alle rechten ontzet.