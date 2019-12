250 balen hooi gaan in vlammen op Kristien Bollen

02 december 2019

15u54 16 Tienen In de Begijnenstraat in Oorbeek (Tienen) is zondagavond omstreeks 18 uur een zware brand uitgebroken. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak van de loods. Brandweerlui hadden de handen meer dan vol om het vuur te lijf te gaan. Geen eenvoudige klus, aangezien het hooi maar bleef smeulen. Er zat niets anders op dan de balen hooi open te trekken, wat te blussen en uit te voeren op een nabijgelegen veld waar ze rustig verder kunnen smeulen.

Kleinzoon en landbouwer Koen Hendrix weet zelf niet hoe de brand is kunnen ontstaan “Mijn grootouders hebben zondagavond rond 18 uur zelf de brand opgemerkt. De elektriciteit in huis viel plots uit. Toen ze poolshoogte gingen nemen zagen ze de vlammen en sloegen alarm. Het was zondagavond en die dag is hier niet gewerkt. Mogelijk is de brand dus ontstaan door zelfontbranding of een kortsluiting”, zucht de man wiens hooi, zo’n 250 balen van om en bij de 350 kilo, opgeslagen was bij de grootouders.

Zware klus

De brandweer had de handen meer dan vol aan de zware klus. Hooi is nu eenmaal moeilijk te blussen. Eenmaal de vlammen gedoofd, blijft het verder smeulen. De brandweer kreeg ook de steun van brandweerlui van andere posten uit de zone Oost Vlaams-Brabant. Alle hooi moest uit de loods gehaald worden, voldoende natgespoten worden om vervolgens af te voeren naar een nabijgelegen veld waar het gecontroleerd verder kan smeulen. Tot zes uur deze ochtend was men met deze klus bezig.

Schade(lijk)

De schade aan de boerderij zelf lijkt op het eerste zicht mee te vallen. De woning en andere gebouwen liepen geen schade op. Wel ging het dak van de loods waar het hooi lag gestapeld in de vlammen mee op. De rook van de brand van gisterenavond én de rook die al de hele dag waarneembaar is en afkomstig is van het smeulende hooi, blijkt niet giftig. “Al is rook nooit gezond”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Er zit namelijk fijn stof in en dit kan wel hinderlijk zijn. Wel blijkt dat er asbest is vrijgekomen, het dak van de loods bestond uit Eternit -panelen. De asbestdeeltjes zijn vrijgekomen bij de brand maar zijn niet echt verspreid. De verontreiniging is beperkt tot de boerderij zelf. Er is intussen al een gespecialiseerde firma aangesteld om dit op te ruimen.