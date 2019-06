25-jarige man die al 15 jaar voetbalsupporter is in Tienen riskeert stadionverbod EDLL

21 juni 2019

Een 25-jarige man die al 15 jaar trouwe voetbalsupporter is in Tienen riskeert een stadionverbod. D.P. wordt vervolgd voor het effectief toedienen van slagen en verwondingen aan een hoofdinspecteur van de politie. De hoofdinspecteur werkte in burger tussen de supporters. Op het moment dat er geweld ontstond kwam de politieagent tussen. De beklaagde deelde een kopstoot en enkel slagen uit aan de agent, die vervolgens ten val kwam. De agent was enige tijd arbeidsongeschikt. De beklaagde moest vandaag verschijnen voor de correctionele rechtbank van Leuven. Hij riskeert een stadionverbod, een werkstraf van 80 uur en een geldboete van 600 euro. De uitspraak volgt op 6 september. “Voetbal is een feest en dat moet zo blijven”, klinkt het nog bij de voorzitter.