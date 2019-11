227 handtekeningen en 56 bezwaarschriften ingediend tegen Shell tankstation aan Hamelendreef Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

13u23 0 Tienen Een delegatie van buurtbewoners uit de wijk Anemoon, de Bloemenwijk en de Hamelendreef overhandigde aan het schepencollege een petitie met 227 handtekeningen tegen het voornemen van Shell om een truck tankstation te bouwen pal tegenover hun wijk. Tegen het project werden 56 bezwaren ingediend.

“De realisatie van dit station zou een ernstige impact hebben op de omgeving”, klinkt het in de bezwaarschriften. “Wij vrezen niet alleen voor een grote toename van het verkeer en de daaraan gekoppelde onveiligheid, maar er zal een explosieve verhoging zijn van geluidsoverlast, geurhinder, lichthinder en bezoedeling van de lucht, met de waardevermindering van onze eigendommen er bovenop, want wie zal zich in de toekomst nog willen komen vestigen in de buurt van zo’n verdeelpunt?"

Commercieel bedrijf

Dat het nieuwe verdeelpunt weinig impact zal hebben op het verkeer, zoals Shell beweert, raakt volgens de buurtbewoners kant noch wal. “De firma zegt hoofdzakelijk te mikken op transportbedrijven in de buurt en minder op nieuwe klanten, maar Shell is een commercieel bedrijf dat er alle belang bij heeft om zoveel mogelijk omzet te halen. Men moet er niet aan twijfelen dat het alle mogelijke troeven zal uitspelen om zoveel mogelijk klanten te werven.”

De buurtbewoners rekenen er op dat het college van burgemeester en schepenen rekening zal zouden met hun bezwaren. “Het is aan de politiek om mee te sturen wat er mag komen in de omgeving van een groene wijk dat ze zelf promoot.”

Een beslissing in dit dossier wordt verwacht tegen 12 december.