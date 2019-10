1.200 bezoekers voor Dag van de Kringwinkel Kristien Bollen

20 oktober 2019

14u52 4 Tienen De drie vestigingen van de Kringwinkel Hageland, waaronder die in de Minderbroedersstraat in Tienen, organiseerden zaterdag de “Dag van de Kringwinkel”. Speciaal voor deze dag was er een extra groot aanbod hebbedingen en originele stukken voorzien.

Hoewel de deuren pas om 10 uur openden, stonden de eersten al voor 8 uur te wachten. De klanten werden hartelijk onthaald en konden genieten van een drankje en een hapje tijdens het winkelen. Speciaal voor deze gelegenheid werd de winkel in een nieuw jasje gestoken, en waren er ook enkele unieke stukken. “Eén van die pronkstukken is een vleugelpiano van het prestigieuze merk Pleyel, weliswaar in gebruikte staat”, vertelt verantwoordelijke Anne Reinke. “Maar er is voor elk wat wils. Zo is er ook een elektrische fiets in het aanbod en zijn er heel wat speciale meubels. Toppers blijven echter de kledij en elektro.” Ruim 1.200 mensen maakten gebruik van de Dag van de Kringwinkel om er een bezoekje te komen brengen.