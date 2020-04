“Zorg ervoor dat mensen nog naar de zorgcentra durven te gaan na deze crisis” DDH

12 april 2020

13u17 0 Tienen S-Plus, een vereniging voor 50-plussers en senioren, maakt zich zorgen om de alarmerende toestanden in de woonzorgcentra. De vereniging vraagt al lang een doeltreffend crisismanagement en hoopt dat er lessen getrokken worden uit hetgeen zich nu afspeelt in de woonzorgcentra.

Volgens de vereniging is het “ondanks de goede wil en extreme inspanningen” voor het personeel van woonzorgcentra en thuiszorgdiensten nu pompen of verzuipen. “De huidige pandemie zet extra druk op het zorgpersoneel en bewijst hun onschatbare waarde. Te weinig beschermingsmateriaal, besmet personeel dat moet blijven werken ,te weinig testings en de sterftecijfers van bewoners van Vlaamse woonzorgcentra die pas vanaf 5 april worden meegenomen in de officiële cijfers of 2 weken later dan in Wallonië en Brussel baren ons zorgen. Gezonde en doeltreffende investeringen zijn broodnodig”, aldus de vereniging op haar website.

S-Plus kaart al langer de problemen aan en vraagt opnieuw aan de bevoegde instanties voldoende en degelijke beschermingsmaatregelen te organiseren, net als een doeltreffend crisismanagement. “Er is ook dringend nood aan voldoende en degelijk beschermingsmateriaal, net als aan een goede ondersteuning, inclusief psychologische hulp, voor het zorgpersoneel. Coördinatie en duidelijke afspraken en richtlijnen - voor zowel de thuiszorg, als de residentiële lange-termijn zorgdiensten – dringen zich op. Uit deze crisis moeten we lessen trekken voor de toekomst. Een ambitieus ouderenbeleid gebaseerd op solidariteit is een absolute must. We moeten investeren in gezondheidspromotie en preventie maar ook in een degelijk opgeleid zorgpersoneel want dat is essentiëel om ons sociaal zekerheidssysteem voldoende veerkracht te geven in tijden van crisis. Zorg er voor dat mensen nog naar de zorgcentra durven te gaan na deze crisis”.

Medewerkers van de vereniging bellen trouwens ook alle leden van 80 jaar of ouder op om te kijken hoe het met hen gaat en wie er eventueel hulp nodig heeft.