“Zonder de onvoorwaardelijke steun van het stadsbestuur heeft het geen zin meer” Kestens zet na editie 2020 een punt achter Suikerrock Vanessa Dekeyzer

07 december 2019

08u00 0 Tienen “Suikerrock was 34 jaar lang, samen met Tiense Suiker, hét belangrijkste uithangbord van de stad Tienen”. Dat zegt Walter Kestens, die vrijdagochtend iedereen verraste met de aankondiging dat hij na de editie 2020 zal stoppen met de organisatie.

“Vandaag kondigen we met Suikerrock onze eerste namen voor de 34ste editie aan. Met White Lies en Sisters of Mercy zijn we er meteen met grote namen. Tegelijk kondigen we aan dat de komende editie de ‘Farwell edition’ wordt”, zo startte het persbericht van de organisatie van Suikerrock vrijdagochtend.

Op de Facebookpagina van Walter Kestens gaf de organisator meteen meer info over zijn beslissing. “Vierendertig jaar hebben we het beste van ons zelf gegeven, 34 jaar lang hebben duizenden vrijwilligers hun zomervakanties opgeofferd om onze stad op de kaart te zetten. Zelf heb ik, naast de ontelbare uren ook rechtstreeks en onrechtstreeks vele honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in ‘mijn’ stad. Omdat ik overtuigd was, en nog steeds ben, dat Suikerrock goed is voor Tienen en dat we hiermee boven alle andere belangen heen, deze grijze stad kleur konden geven, en minstens één keer per jaar het marginale karakter konden overstijgen.”

Die laatste uitspraken zorgden op Facebook voor heel wat ongenoegen bij de Tienenaar. “Pak uwe boel en vertrek uit deze marginale stad”, klonk het onder meer. Nochtans zegt Walter dat hij niets dan goede bedoelingen heeft gehad. “Ik heb Suikerrock inderdaad opgericht om deze grijze stad op de kaart te zetten. Ik heb in het verleden al voorstellen van andere steden gehad om het festival naar daar te verhuizen. Maar dat wilde ik niet. Ik wenste alleen om Tienen weer wat te laten leven. Deze stad ligt me nauw aan het hart. Ik zou anders nooit zoveel geld uit eigen zak bijleggen om dit festival te ondersteunen. Het is met liefde voor Tienen dat ik dit gedaan heb.”

“Helaas moeten we vaststellen dat het huidige Tiense stadsbestuur geen respect toont voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers. Dit respect zou moeten blijken uit daden, niet uit loze woorden”, gaat Kestens meteen verder. “Vorig jaar overlegden we negen maanden, maar van de de vele afspraken en beloften kwam niets. Op de communicatiekanalen van ‘onze’ stad werden we in de aanloop naar het festival stil gezwegen. Het leek en lijkt alsof deze stad plots niets meer met Suikerrock te maken wil hebben. Zelfs na het festival duurt het meer dan twee maanden vooraleer we een gesprek kregen met onze burgemeester, en dan nog heeft ze niets gezegd. Zoals altijd proberen we boven het politiek gekrakeel te staan en dus maakten we een nieuwvijf jaren plan om met Suikerrock nieuwe toppen te scheren. Maar ondanks eerdere beloften zegt het bestuur de garantie over de beschikbaarheid van de Grote Markt op vanaf 2021.”

“Het is dan ook bijzonder jammer om vast te stellen dat dit bestuur afspraken en beloftes niet nakomt, waardoor ze Suikerrock de opties voor de toekomst ontneemt. Suikerrock is voor dit stadsbestuur geen prioriteit meer, en we kunnen dan ook niet anders dan deze beslissing nemen. Zonder de onvoorwaardelijke steun van het stadsbestuur heeft het geen zin meer. Tienen verliest zo haar unieke, levendige en tintelende uithangbord”, besluit Kestens.