“Wij willen iets terugdoen voor de Tienenaars en maken ons festival gratis!”

21 juni 2019

07u25 38 Tienen Terwijl zowat alle festivals in ons land betalend worden, maken de organisatoren van het Sweet City Festival Powered By Vanthienen 2019 de toegang tot het evenement op 5 en 6 juli op de Grote Markt van Tienen weer gratis. “Het is tenslotte onze vijfde verjaardag en we willen iets terugdoen voor de Tienenaars”, zeggen Tim Mans (Opera) en Wim Ottenbourg (Patria).

In juli 2015 vond het eerste Sweet City Festival plaats, toen nog onder de naam Desperados Sweet City Festival. Op dit eerste dancefestival draaiden lokale dj’s tussen de zuilen van het stadhuis. Aan de kassa betaalde je toen 7 euro. In 2016 breidde het festival uit naar twee dagen. De toegangsprijs werd behouden. Een jaar later wijzigde de naam naar het City Festival Powered By Vanthienen en kreeg het evenement meer allure met foodtrucks en een doorschijnend podium en wat grotere namen in de danswereld. De toegangsprijs sloeg met één euro op. Vorig jaar pakten de organisatoren uit met een topaffiche met onder mee Regi en een uniek podium. Dat had ook zijn prijskaartje: op donderdag betaalde je 10 euro en op vrijdag 13 euro aan de kassa.

Plots wordt het festival op 5 en 6 juli gratis. “Vorig jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in het festival en we zagen deze formule eigenlijk niet zoveel meer aansloeg en toch een zware belasting voor de organisatie was”, zeggen Tim en Wim. “Vandaar dat we terug meer naar het oorspronkelijk concept willen terug grijpen. We gaan beide dagen voor een grote naam in de dancewereld aangevuld met lokaal dj-talent, dat onze regio absoluut in huis heeft, en voor een podium opnieuw tussen de zuilen van het stadhuis. Door het festival gratis te maken, hopen we nog meer volk te kunnen aantrekken. Het festivalterrein zal ook niet meer afgesloten moeten worden en zo valt de kost voor het plaatsen van afsluiting weg. En natuurlijk geen festival zonder sponsoring. Gelukkig kunnen we rekenen op onze twee hoofdsponsors, Garage Vanthienen en Het Brood, aangevuld met tal van lokale sponsors. Een dikke dank u aan allemaal!”

Ook geen foodtrucks meer, maar wel frietkraam, die in primeur gerund zal worden door de Tiense frietkoningin: Lydia Peeters. Zij runt in de Gilainstraat al bijna 40 jaar met veel succes haar frituur. In het verleden kaartte Lydia al enkele keren aan dat ze het spijtig vond dat er bij evenementen op de Grote Markt frituristen van buiten Tienen het mooie weer komen maken. Nu mag ze zelf aan de slag op de Markt. “Het is best wel spannend. Ik heb een frituurwagen gehuurd voor twee dagen. Nooit had ik gedacht dat ik op mijn leeftijd nog op een festival frieten zou bakken, maar ik kijk ernaar uit!”

En er is nog een primeur want het Sweet City Festival zal als eerste de herbruikbare bekers van de stad Tienen gebruiken. “Vanaf volgend jaar zou dit verplicht zijn voor de festivals, maar wij introduceren de bekers nu al met veel plezier. Wie een drankje koopt, betaalt twee euro extra voor de beker, geld dat je meteen terugkrijgt, wanneer je de beker terugbrengt.”

Vrijdag staan Discobar Ich & Mich, DJ Kimme en DJ Jan Vervloet op het podium tijdens I Love The 90’s en op zaterdag is er Sweet House Music met Seith (Luik), Macha!, Midnight Criminals (Tomorrowland) en Disco Dasco. De deuren gaan open om 19 uur op vrijdag en om 20 uur op zaterdag. De afterparty vindt beide dagen plaats in De Bar-Bier op de Kalkmarkt.