‘What Matters to You-dag’ in RZ Tienen vdt

06 juni 2019

Ter gelegenheid van de derde editie van de ‘What Matters to You-dag’ in de zorgsector op 6 juni wil RZ Heilig Hart Tienen het belang van patiënten actief te betrekken in de zorg extra onder de aandacht brengen. Je kunt die dag deelnemen aan de infosessie ‘Beter praten met de dokter’ of deelnemen aan een bijeenkomst met een patiëntenvereniging naar keuze. Inschrijven voor een van deze activiteiten kan via www.rztienen.be/WMTY of via 016/80.98.64.