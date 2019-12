“Weer een volksfeest dat verdwijnt” Vanessa Dekeyzer

06 december 2019

"We hebben met The Scabs meermaals op Suikerrock gespeeld. De editie die ik mij het best herinner was zeer kort na het overlijden van Fons Symons in 2013", vertelt Guy Swinnen van The Scabs.

“Onze manager Lou Berghmans had toen een filmpje gemonteerd als eerbetoon aan Fons en dat werd afgespeeld tijdens ‘Nothing on my radio’. Een zwaar moment maar het publiek hielp ons onze zorgen te dragen.”

“Ook de steun van de steeds sympathieke organisatie zal ik niet licht vergeten”, gaat Guy verder. “Het is zeer spijtig dat onenigheid met het stadsbestuur hieraan een einde maakt. Weer een fijn volksfeest dat verdwijnt. Dat is niet alleen een domper voor de festivalganger maar ook voor de vele handelaars en randorganisaties die met Suikerrock te maken hebben. Ik ken de omstandigheden niet waarom deze beslissing is genomen, maar het is heel spijtig.”