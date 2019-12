“We willen zoveel mogelijk mensen laten bewegen” Nieuwe groepspraktijk Balannz+ wil multidisciplinair werken Vanessa Dekeyzer

23 december 2019

08u54 10 Tienen In Oplinter is een nieuwe groepspraktijk Balannz+ opgestart. Kinesisten Ann Neven en Geert Prouvé zijn de initiatiefnemers. Zij hebben allebei jarenlang ervaring opgedaan in hun eigen praktijk. “We willen nu een meerwaarde door samen te werken met tal van gemotiveerde mensen, die stuk voor stuk een krak zijn in hun eigen discipline.”

In Balannz+ zijn elf therapeuten en zes lesgevers yoga en pilates actief: Marit Tips (kinderpsychologe), Caroline Buys (logopediste), kinesitherapeutes Catherine Smeets, Ann Gerards, Geert Prouvé en Ann Neven, Katrien Vaes (gezinscoach), klinisch psychologe Ann Peeters, Wendy Roosen (systeemcounselor), diëtiste Xanthe Van Der Jeught, personal coach en sportmasseur Bridget Brady, lesgeefster kinderyoga en dans 50+ Els Mottoul, Marjolein Hendrickx (pilates), Griet Schyvens (poweryoga en zwangerschapsyoga), Jolien Lammens (YinYoga), Diederik Bauwens (ViniYoga) en Shirley Adams (Kundalini Yoga).

“We geloven in ‘people empowerment’, mensen in hun totaliteit benaderen met de intentie om een duurzaam effect te bereiken om zo minder afhankelijk te worden van medicatie of medische interventies”, aldus Ann en Geert. “Kortom, om zelf een nieuwe ‘balannz’ te bereiken. Daarom bundelen we de krachten en werken we multidisciplinair. Soms is het één enkele discipline die voor jou zinvol is, bijvoorbeeld na een orthopedische ingreep, maar bij de meer hardnekkige problematieken, stressgerelateerde klachten, onbalans lichaam-geest is het samenwerken de sleutel om op termijn beterschap te creëren. We gaan als team ook het engagement aan dat we, indien nodig en indien gewenst, steeds in overleg met elkaar een traject uitstippelen.”

Het streefdoel van het team van Balannz+ is dat mensen, jong en oud, hun eigen gezondheid mee ondersteunen en een actieve rol hierin gaan spelen. “Zo hebben we niet enkel het therapeutische luik, maar ook de Balannz+studio, waar we mensen aan het bewegen willen krijgen, ieder op zijn niveau, met zijn interesses. We hebben een compleet aanbod aan verschillende yogavormen, pilates, dans 50+ en de actievere vormen die door de personal trainer aangeboden worden. De connectie met de therapeuten is snel gemaakt mochten er vragen opkomen bij deze groepsactiviteiten.”

De groepspraktijk vindt onderdak in een nieuwbouw langs de Oplintersesteenweg. Meer info vind je op www.balannzplus.be.