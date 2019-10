“We willen het Soldatenveld wel ontwikkelen, maar de kost voor de mede-aanleg van de Noordelijke Ring is momenteel te groot” Vanessa Dekeyzer

16 oktober 2019

15u55 2 Tienen De provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) wil nog steeds het Soldatenveld ontwikkelen met het oog op bijkomende tewerkstelling, want Tienen heeft daar nood aan. “Maar de extra kost voor de mede-aanleg van de Noordelijke Ring, drie miljoen euro, is momenteel nog een grote drempel”, zegt Erwin Lammens (POM).

Algemeen directeur bij de POM, Erwin Lammens, mocht op de ontbijtvergadering van de Tiense Businessclub zijn visie geven op de huidige tewerkstelling in Tienen. “In totaal beschikt Tienen over 72 hectare bedrijvenzone, die nog niet aangesproken is. Het Soldatenveld met 47 hectare neemt daar een grote hap uit.”

Sinds 2012 ligt het plan op tafel om dit terrein grenzend aan het Industriepark te ontwikkelen, maar de provincie oordeelde dat dit slechts kan op voorwaarde dat de Noordelijke Ring wordt aangelegd. “Het Vlaams gewest heeft daar geen geld voor en het plan suggereert aan de POM om hierin mee te investeren”, zegt schepen van Tewerkstelling, Eddy Poffé (Open Vld). En daar wringt het schoentje. “Van de 47 hectare bedrijventerrein moet je elf à twaalf hectare aftrekken voor de nodige buffering en ook de zone voor de Noordelijke Ring”, berekent Erwin Lammens. “Dan heb je 35 hectare vermarktbare ruimte over. Daar mikken we op de komst van logistieke bedrijven, maar die gaan niet de meerkost van ongeveer 10 euro per vierkante meter voor de aanleg van die Ring willen betalen.”

Toch is er volgens Erwin Lammens nood aan extra bedrijventerreinen voor Tienen. “Bost Gallic is volledig ingevuld en ook de Grijpen zit op enkele reservegronden van bedrijven na vol. Op de Feed Food Health-Campus is nog wel wat ruimte, maar ook hier staat er heel wat op til. Zo zal Marma, een bedrijf in biologische en ecologische producten naast haar vestiging op de Grijpen dit najaar en het volgend voorjaar een tweede gebouw neerpoten op de FFH-Campus. De firma SESVanderHave heeft bovendien ook een optie om een extra terrein naast haar nieuwbouw en er is een aanvraag van Intalpy om zich hier te vestigen. Dit terrein was heel lang een moeilijk verhaal, maar stilaan geraakt de hele zone dan toch vol.”

De Drie Tommen

Er is ook nog het bedrijventerrein De Drie Tommen in Grimde. “Dat is een heel klein en moeilijk verhaal”, zegt Erwin Lammens. “Van de vijf hectare die we daar hebben, is de helft al bufferzone. Op de andere helft zijn we samen met BVI gestart met fase 1 in de ontwikkeling van veertig bedrijfsunits, maar de interesse hiervoor loopt moeilijk in Tienen, in tegenstelling tot gelijkaardige projecten in Steenokkerzeel en Opwijk. Toch zullen we een vijftal aanvragen binnenkort aan de stad kunnen voorleggen.”

De POM wil ook de verouderde ruimte op het Industriepark en de Piepelboomstraat bekijken. “Aan het Industriepark heb je bijvoorbeeld de hele zone tussen het stadsmagazijn en Arendo, waar momenteel veel leeg staat. Samen met de eigenaars moet er hiervoor een oplossing gezocht worden. De tien hectare achter citroenzuurfabrikant Citrique kan ook onder de loep genomen worden. Citrique, die heel dynamisch geworden is en bereid is om te investeren, kan een perfecte partner zijn voor een totaalontwikkeling met respect voor de woonomgeving.”

Tienen telt vandaag een duizendtal werklozen. Dat is volgens Erwin Lammens niet meteen alarmerend veel, maar wel onrustwekkend is dat vijftig procent daarvan laaggeschoold is. Voor hooggeschoolden is er momenteel in Tienen voldoende tewerkstelling, voor laaggeschoolden echter niet. “Ook hier zou het Soldatenveld, dat zich richt op de logistiek, een oplossing kunnen bieden.”

In afwachting wil de POM met een aantal bedrijven en met de stad bekijken of er gronden langs het spoor kunnen ontwikkeld worden voor spoorgebonden activiteiten. “Met de problematiek rond de verkeerscongestie wordt in heel wat steden naar die optie gekeken”, aldus Erwin. “Maar dat vergt uiteraard eerst nog heel wat studiewerk.”