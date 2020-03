“Wanneer de patiënt gezond genoeg is, kan die thuis het resultaat van de test afwachten” Vanessa Dekeyzer

03 maart 2020

15u06 0 Tienen De leerling van het GO! Atheneum in Tienen, die besmet is met het coronavirus, ging via de spoeddienst van het ziekenhuis binnen om zich te laten testen. “We raden dit eigenlijk af, omdat je dan in een wachtkamer samen met andere mensen terechtkomt”, klinkt het in het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen.

“Wanneer er zich toch hier in het ziekenhuis iemand met een risicoprofiel aanmeldt, kunnen onze medewerkers terugvallen op duidelijke procedures. In een stappenplan staat hoe je het risico op besmetting kan inschatten, welke maatregelen je moet nemen bij een mogelijke besmetting en wie je moet contacteren. Verder hebben we ook nog extra isolatievoorzieningen, maar voorlopig hebben we hier nog geen gebruik van moeten maken”, zegt Merlijn Moonen van de communicatiedienst van het RZ Tienen.

Vermoedelijk is de jongen van het Atheneum op de spoed in Tienen terechtgekomen, maar omwille van privacyredenen mag het ziekenhuis hier niet over communiceren. “Het is de procedure dat wanneer er een mogelijke coronapatiënt bij ons binnenkomt, deze naar een apart lokaal wordt gebracht voor een staalafname. Vervolgens gaat deze staal naar het centraal labo in Leuven. Wanneer de patiënt gezond genoeg is, kan die thuis het resultaat afwachten. Zoniet, wordt die opgenomen in onze isolatievoorziening.”