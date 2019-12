“Voor mij was het een boeiende ervaring” Vanessa Dekeyzer

06 december 2019

19u23 2 Tienen Voor de honderden vrijwilligers komt het nieuws ook hard aan. Eén van hen is Yvan Claes. “Ik draai al dertien jaar met veel plezier mee. Jammer dat zo’n mooi initiatief stopt.”

Enkele jaren geleden maakten we een mooie reportage over het werk van de vrijwilligers van Suikerrock. We voelden toen heel erg dat alle mensen, die hun beste beentje voorzetten dit festivalweekend, zich met hart en ziel ‘smeten’ voor dit festival. Een van hen is Yvan Claes. “Ik vind het erg. Voor mij was het een boeiende ervaring. Ik zal er altijd met mooie herinneringen op blijven terugkijken.”