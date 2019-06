‘Vollen bak’ kermis van bij de opening Christian Hennuy

21 juni 2019

19u19 0 Tienen De nieuwe Tienen kermis moet de eerste worden van een reeks met een nieuw elan. “We hebben een nieuwe plaatsmeester Bart Persoons, en we hebben heel wat attracties en animatie voorzien. Bij de opening hadden we ook een 150 kinderen uit kansengroepen uitgenodigd om mee een rondgang te maken. Ze mochten gratis op de attracties en kregen ook nog gratis oliebollen van de foorkramers”, aldus schepen van kermissen Eddy Poffé (Open VLD)

De eerste kermisdag trok al heel wat volk met het optreden van Salim Seghers en al meteen veel volk op de kermisattracties. Dit jaar zijn er slechts een 40-tal. “Minder dan anders, maar dat komt omdat een aantal foorkramers zich op verschillende kermissen tegelijk ingeschreven hebben en zich op het laatste ogenblik terugtrekken en voor een andere kermis opteren. We gaan daar een nieuw reglement voor maken dat wie inschrijft ook onmiddellijk betaalt”, aldus Poffé. Ook de voorzitter van de foorkramers Steve Severijns is enthousiast: “We hebben een prachtige affiche, en het weer gaat goed worden. Misschien iets te warm, maar dat is steeds beter dan regen”.

De nieuwe plaatsmeester Bart Persoons wil de komende jaren Tienen kermis ombouwen tot een kermis 2.0. Een gevulde kermisaffiche met heel wat animatie is het recept. Naast gratis optredens van Bart Kaëll (29 juni), Salim Seghers (21 juni), Sha-Na (29 juni), Sammy Moore (26 juni) en Ghost Rockers (30 juni), wordt ook de jaarmarkt op dinsdag 25 juni naar een hoger niveau getild. Naast nieuwigheden zoals ‘Kermis goes back to the 80’s’ op vrijdag 28 juni, met wagens uit bekende series uit die periode, een seniorennamiddag en een kindernamiddag, zijn er de traditionele activiteiten als beertjesregen en een kermistombola.