“Voetbalzomer” voor jongeren blikt succesvol terug met aftermovie Kristien Bollen

08 oktober 2020

17u53 1 Tienen Tijdens de zomermaanden was Heldenland het decor voor een succesvolle ‘Voetbalzomer’, een samenwerking tussen de stad Tienen, Arktos vzw, Streetsoccer Belgium en KVK Tienen. Jongeren tussen 6 en 25 jaar die weinig aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk, leerden er tips and tricks van straatvoetballer Ricardo Pinto.

In opdracht van de stad Tienen ging Arktos vzw in samenwerking met Streetsoccer Belgium en KVK Tienen van start met een specifiek zomeraanbod voor jongeren die niet of moeilijk bereikt worden door verenigingen en andere organisaties in Tienen. Omwille van de vele voetballende jongeren op Heldenland werd er een mooie ‘Voetbalzomer’ in elkaar gebokst. Zo kon meteen ook het probleem van samenscholingen tijdens de vroege avond aangepakt worden.

Vanaf half juni werd er ‘s avonds wekelijks gevoetbald op Heldenland en werden er workshops aangeboden door Ricardo Pinto van Streetsoccer Belgium. Tijdens de maanden juli en augustus werd er wekelijks ook gevoetbald op het A-terrein van KVK Tienen en in het sportcentrum Houtemveld. Jongeren tussen 6 en 25 jaar konden hierdoor tot drie keer per week gratis deelnemen aan voetbalactiviteiten.

In totaal hebben maar liefst 48 jongeren in hun eigen veilige bubbel deelgenomen aan de voetbalzomer in Tienen. Enkelen onder hen hebben zelfs de stap gezet naar een professionele (sport)club.

Op vrijdag 9 oktober wordt om 18.30 uur een ‘aftermovie’ vertoond aan de Heldenbar met beelden van de voetbalactiviteiten van afgelopen zomer. Dit in aanwezigheid van Ricardo Pinto en de jongeren die aan het project hebben deelgenomen. Dit uiteraard met respect voor de coronamaatregelen.