‘Voel je Thuis in Tienen’ : 130 niet-Europese nieuwkomers behalen inburgeringsattest Kristien Bollen

17 februari 2020

Elke niet-Europese nieuwkomer is verplicht een inburgeringsattest te behalen. Het is een belangrijke stap in de richting van een goede integratie. Om dit attest te behalen, namen in 2019 meer dan 130 nieuwe inwoners in Tienen deel aan de inburgeringscursus. Het levert hen niet alleen een inburgeringsattest, maar ook basiskennis van het Nederlands op. Deze inburgeraars werden afgelopen weekend door het stadsbestuur in de bloemetjes tijdens het ‘Attestenfeest’.

De stad wil kansen creëren voor alle Tienenaars, ongeacht hun achtergrond. Het attestenfeest is geen eindhalte, er zijn heel wat bijkomende mogelijkheden (bv. qua opleidingen richting een job, een betere kennis van de taal, het behalen van het rijbewijs, enz.) om een verdere integratie bevorderen. Daarom was er nadien nog een speeddate-informarkt, waar de deelnemers konden kennismaken met de diverse vervolgtrajecten

.

