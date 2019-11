“Veel Tienenaars hebben in de Citrique gewerkt, want dat bedrijf was gekend voor geld naar werken” Op pad met oud-ploegbaas Patrick Dekeyzer in de expo ‘100 jaar zuur uit zoet’ Vanessa Dekeyzer

19 november 2019

12u20 0 Tienen Citroenzuurfabrikant Citrique Belge nestelde zich exact honderd jaar geleden in Tienen. Die eeuwviering gaat gepaard met de expo ‘100 jaar zuur uit zoet’ , die tot en met 31 januari in het voormalig suikermuseum te bezichtigen is. Wij gingen al een kijkje nemen samen met ex-ploegleider, Patrick Dekeyzer.

Patrick (62) startte als amper 17-jarige in Citrique te werken. Hij werd door zijn nonkel Bob in het bedrijf geïntroduceerd. “Ik herinner me dat ik nummer 744 was”, vertelt hij. “De Citrique was in Tienen en de regio gekend als een goede werkgever, die een degelijk loon uitbetaalde. Dat was toen ik begon 98 frank per uur, wat goed was voor die tijd. Daartegenover stond natuurlijk wel dat je zware fysieke arbeid in een ploegsysteem moest leveren. Nu is er al heel wat van het productieproces geautomatiseerd, maar toen ik begon was alles nog met de hand te doen.”

In een filmpje in het museum is te zien hoe het productieproces er vandaag in de fermentatie en de raffinage aan toe gaat. “Ik ben op beide afdelingen actief geweest”, vertelt Patrick. “Achttien jaar lang heb ik schalen uitgehaald in de fermentatie”, en hij wijst naar de aluminium schalen die in het museum opgesteld staan. “Dat is geen licht materiaal, zoals je kunt voelen. In deze schalen in de fermentatiekamers zet de Aspergillus Niger-schimmel de suikers in de melasse om in ruw citroenzuur.”

In het filmpje in ook te zien hoe de schimmels overal woekeren. “Dat is moeilijk tegen te houden”, weet Patrick. “Ook de huizen rond de fabriek geraakten in het verleden aangetast met zwarte schimmels. Citrique heeft toen op haar kosten de gevels laten reinigen.”

De expo besteedt ook een groot gedeelte aan het ontstaan van het bedrijf, dat gesticht werd door de welgestelde Alphonse Cappuyns, de man die een industrieel procedé om citroenzuur te maken zonder citroenen bedacht. “Die man heb ik natuurlijk niet gekend, maar zijn zoon Jean-Marie nog wel. ‘De Kleine’ zeiden ze daar tegen (lacht).” In een kast staan de producten opgesteld die allemaal met dit citroenzuur in aanraking komen. Het zure snoepgoed en frisdranken zijn misschien een evidentie, maar ook in wasmiddelen en geneesmiddelen bijvoorbeeld speelt dit product een belangrijke rol.

Patrick werkte 32 jaar lang in Citrique en promoveerde gaandeweg tot ploegleider. “Ik zat ook in de voetbalploeg van Citrique.” Het in de vitrine uitgestalde voetbalshirt komt Patrick dan ook bekend voor. Wat verderop hangt een foto van de brandweerpost van het bedrijf. “Daar ben ik niet bij geweest, maar ik herken nog wel veel mensen op de foto. Het is eigenlijk wel jammer dat de expo weinig foto’s vertoont van de werknemers en de bazen, zoals Froyen en Vanhoegaarden, die Citrique mee groot gemaakt hebben.”

Patrick heeft Citrique zien schitteren, maar maakte ook enkele dieptepunten mee. “Op het hoogtepunt waren er zeker een 1.200-tal mensen actief in het bedrijf.” Maar na heel wat herstructureringen en overnames, als gevolg van de zware concurrentie op de wereldmarkt, en na de verdere automatisering en verbetering van het productieproces is dat aantal herleid naar een 300-tal. Na Roche, DSM, Adcuram is het sinds 2016 aan Riflebird Capital, een private groep investeerders om Citrique op koers te houden. De nodige investeringen worden alvast gedaan. Zo is vorig jaar nog de bouw van een nieuwe warmtekrachtcentrale van start gegaan.”

Ook een foto van het beroemde Café Neerlinter gelegen in de onmiddellijke buurt van Citrique, waar de late ploeg de vroege ploeg al eens tegen het lijf liep, hangt in de exporuimte omhoog. “Bij de werknemers van Citrique was dit café gekend als ‘De zwette’. Daar zijn veel herinneringen gemaakt”, besluit Patrick met een knipoog.

De expo is dagelijks te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag van 9 tot 17 uur. Bij de tentoonstelling hoort ook een geïllustreerd boek ‘100 jaar van zoet naar zuur. De geschiedenis van Citrique Belge’ van de hand van Marc Nevens. Tijdens de tentoonstelling is dit boek, dat ook verkrijgbaar is in het Frans, Engels en Duits, te koop in de Streekshop aan 20 euro. Nadien kost het 25 euro.