(Toch) geen corona bij Bosch Tienen Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

16u10 0

Het was even wachten op de uitslag van de test die een student van ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen had afgelegd nadat hij terugkeerde van een verblijf in Italië en een symptoom van het coronavirus vertoonde. Vrijdagnamiddag liet woordvoerder Peter De Troch weten dat de test negatief was en dat de student dus geen coronavirus heeft opgelopen. Binnen het bedrijf blijft men wel waakzaam en worden al de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus gebruikt.