‘t Prieeltje verhuist in februari tijdelijk naar Ons Zonneke in Landen in afwachting van de nieuwbouw in Hakendover Vanessa Dekeyzer

08 november 2019

12u52 0 Tienen Na lang zoeken heeft ’t Prieeltje, een dagverblijf voor kinderen met een ernstige mentale of meervoudige beperking in Hakendover, een oplossing gevonden om de periode van de nieuwbouw te overbruggen. “We zijn met de stad Landen tot een akkoord gekomen om ons vanaf 7 februari in kinderdagverblijf Ons Zonneke te vestigen”, zegt een tevreden directeur Marijke Vananroye.

Ons Zonneke krijgt begin volgend jaar een nieuw onderkomen op de site van het woonzorgcentrum Oleyck. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwbouw. Door die verhuis komt het gebouw aan de Emile Moyaertslaan leeg te staan. “Dit was voor ons een uitstekende oplossing, want wij waren al twee jaar op zoek naar een tijdelijk onderkomen in afwachting van onze nieuwbouw op onze huidige locatie aan de Hollestraat”, zegt Marijke Vananroye.

Sinds 1985 is ’t Prieeltje daar gevestigd in de voormalige jongensschool, het gemeentehuis en het huis van de veldwachter. “Die drie panden lenen zich eigenlijk niet optimaal voor onze werking. We hebben er zeker het beste van gemaakt, maar nu is het toch echt wel tijd dat we naar een betere en vooral meer aangepaste huisvesting gaan. En we gaan ook ruimer, zodat ons personeel aangenamer kan werken en we tegelijk onze wachtlijst kunnen wegwerken. Momenteel vangen we 18 kinderen op. We zouden willen gaan naar een extra leefgroep van zes kindjes.”

Subsidie+lening+spaarpot+sponsoring

De huidige gebouwen worden in het voorjaar 2020 volledig afgebroken. “We hebben eerst nog gedacht aan verbouwingen, maar uiteindelijk was dat niet goedkoper en dan blijf je met de huidige onpraktische indeling zitten. Dus gaan we voor een heel nieuw gebouw. De plannen zijn klaar en de lening is rond. Dat vraagt van onze vzw toch wel een hele financiële inspanning. Het kostenplaatje bedraagt immers 2,4 miljoen euro. Gelukkig kunnen we rekenen op één miljoen subsidies van de overheid. De rest hopen via een lening te kunnen betalen met gelden uit onze spaarpot en hopelijk veel sponsoring.”

Basket Tienen, Volleybal Tienen en het Jogging Team Tienen willen alvast hun duit in het zakje doen. Zij organiseren op 20 december een Kerstrun op het Houtemveld ten voordele van ’t Prieeltje. Iedereen is welkom vanaf 17 uur. Via De Warmste Week lopen er nog acties om de vzw te steunen. Deze kan je terugvinden op www.dewarmsteweek.be. “We zijn heel dankbaar voor elke gift die we krijgen. Hiermee bouwen we allemaal samen aan een warme thuis voor onze kinderen, die we hopelijk in het voorjaar van 2022 in gebruik zullen kunnen nemen”, besluit Marijke.