‘t Klein Atheneum lanceert antipestprogramma KiVa. “We merken nu al positieve effecten.” Vanessa Dekeyzer

21 mei 2019

09u51 5 Tienen ’t Klein Atheneum Tienen is gestart met het antipestprogramma KiVa, dat uit Finland komt overgewaaid. “Er wordt in onze school niet zo vaak gepest, maar het gebeurt wel in alle scholen, ook in de onze”, reageert directeur Anja Ginckels. “Met ons KiVa-project willen we voluit gaan voor een school waar iedereen zich goed voelt.”

KiVa betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is een preventief èn schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. KiVa versterkt de sociale vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiVa-leerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de positieve sfeer in de klas en op school in de hand.

“Vorig schooljaar volgden wij met een kernteam een meerdaagse opleiding. De leerkrachten kregen een dagopleiding”, vertelt directeur Anja. “Dit schooljaar zijn wij gestart met het geven van de lesjes in alle klassen. Er zit een mooie leerlijn in. We sluiten dit schooljaar ook af in het teken van KiVa met het schoolfeest. Maar ons KiVa-schoolactieplan loopt over meerdere schooljaren. Volgend schooljaar kunnen de ouders zich mee verdiepen in de materie want zij zijn uiteraard een heel belangrijke partner in dit verhaal. Het kernteam stippelt het gedetailleerde actieplan voor volgend schooljaar de komende weken uit.”

“Het CLB liet ons tijdens het vorig schooloverleg weten dat het aantal tussenkomsten voor pesten door het CLB in de KiVa-scholen sterk is gedaald”, gaat directeur Anja verder. “Hoe dat komt? Wel de preventieve aanpak werkt, plus leerkrachten hebben kapstokken om op terug op te vallen. Enerzijds bieden de lessen, de klas- en schoolafspraken een houvast. Iedereen spreekt dezelfde taal. Anderzijds voelen leerkrachten zich ‘leerkrachtiger’ op dat vlak. Het KiVa-antipestprogramma heeft immers een sterk theoretische basis. We hopen alvast deze lijn verder te zetten en gaan voluit voor meer solidariteit, begrip en samenhorigheid!”