“Stop met geld aan studies te besteden!” Vanessa Dekeyzer

05 september 2019

19u03 0 Tienen Oppositiepartij Tienen Plus heeft grote bedenkingen bij de burgerbevraging die de stad lanceerde in het kader van het meerjarenplan. “Zoveel mogelijk betrokkenheid van de burger, daar staan wij zeker achter bij Tienen Vooruit!”, zegt raadslid Christophe Hendrickx. “Maar dat men een budget van 57.000 euro spendeert om louter een bevestiging te krijgen van wat voor iedereen al lang zo klaar als een klontje is, dat gaat een brug te ver.”

Raadslid Els Moyens treedt hem daarin bij. “Wij maken ons ernstige zorgen om de financiële toestand van onze stad. ‘Er is geen geld’, horen we steeds, voor een financiële tegemoetkoming naar pendelaars toe, voor de heraanleg van de Grote Markt en ga zo maar door. Maar er worden hallucinante bedragen besteed aan ‘studies’ en dergelijke. En dan hebben we het niet enkel over deze enquête. ”

“Het huidig schepencollege blijft hardnekkig kiezen voor doorlichtingsopdrachten”, zegt Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). “Zo zijn er weer studies uitgeschreven voor openbare werken (36.626 euro ) en voor vrije tijd (35.55 euro ). En ondertussen wacht het schepencollege op de resultaten van de studies vooraleer het meerjarenplan vast te stellen om vanaf 2020 aan de slag te gaan. Deze coalitie is nu al bijna één jaar aan de macht en het jaar 2019 is nu al een verloren jaar voor de Tienenaar.”