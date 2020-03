#samenTienen moet sociaal isolement tegengaan en bib herneemt gedeeltelijk haar werking Vanessa Dekeyzer

19 maart 2020

15u18 1 Tienen Om het sociaal isolement te doorbreken en de mensen tips tegen verveling te geven, lanceert de stad Tienen de Facebookgroep #samenTienen. De stad verzamelt er ideeën voor activiteiten die nog mogelijk zijn en geeft ook een forum voor warme initiatieven. En ook de bib kan haar werking gedeeltelijk verder zetten.

Zich lid maken van de Facebookgroep kan via www.facebook.com/groups/samenTienenTips. Wie zelf leuke voorstellen heeft, kan deze posten in de groep of op de sociale media met de hashtag #samenTienen.

Ook de stadsbibliotheek heeft intussen een alternatieve werking uitgedokterd. Bibgebruikers kunnen één keer per week via een digitaal aanvraagformulier drie bibliotheekmaterialen aanvragen. Hiervoor raadplegen ze eerst de bibliotheekcatalogus, want enkel materialen die in de bib aanwezig zijn, kunnen ontleend worden. E-books worden niet uitgeleend, maar boeken, dvd’s, cd’s, tijdschriften, luisterboeken, strips en games zijn wel beschikbaar. De online aanvragen gebeuren via www.tienen.be/reservatie-bib. Vervolgens krijgt men een bevestigingsmail met de dag en het tijdstip wanneer het bibliotheekmateriaal afgehaald mag worden.

Afhaalmomenten

Vanaf volgende week worden er twee afhaalmomenten voorzien op dinsdag van 10 tot 12 uur en vrijdag van 14 tot 19 uur. Het gereserveerde materiaal wordt klaargezet en kan worden afgehaald aan de ingang van de bib, dit met respect voor de social distancing maatregelen. Er wordt gevraagd om minstens 1,5 meter afstand te houden van andere wachtenden. Het inleveren van materialen gebeurt via de inleverbox aan de ingang van de bib.

De bib laat ook weten dat al uitgeleende materialen met een inleverdatum tussen donderdag 12 maart en woensdag 4 april automatisch verlengd zijn tot vrijdag 17 april. Inleveren kan uiteraard, maar dit enkel via de inleverbox.