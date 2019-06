“Pony’s rondjes laten draaien bij deze hitte is niet meer van deze tijd” Tom Van de Weyer

23 juni 2019

19u03 14 Tienen De Facebookgroep Durf-Te-Vragen Tienen wil dat het stadsbestuur de kermisattractie met pony’s volgende week sluit. “Bij deze tropische temperaturen moet je ze geen rondjes laten draaien”, zegt Bart Thomas, medebeheerder van de groep. “Ik zorg voor verkoeling en koud water”, zegt uitbater Marcel Turelinckx.

De kermis van Tienen loopt nog tot en met 1 juli op de Grote Markt. “Komende week wordt het ontzettend warm. Moeten de paardjes in die hitte acht uur lang rondjes draaien?”, vraagt Thomas zich af. “Wij willen dat het stadsbestuur ingrijpt. Onze post op Facebook werd 400 keer gedeeld. Iemand stelt voor om een zitstaking te houden op de kermis. We hopen dat de uitbater en het stadsbestuur onze oproep ter harte nemen en de attractie sluiten.”

In 2017 deed Thomas als eens een poging om bij warm weer de kermispony’s te laten verbieden. Als gemeenteraadslid diende hij toen een petitie van 1.500 handtekeningen in. “Die actie bleef zonder gevolg. Volgens schepen Tombeur voldoet de uitbater aan de wettelijke normen, maar die zijn echt minimaal.”

“Dieren als kermisattractie zijn overigens niet meer van deze tijd”, zegt Thomas. “Vandaag zijn er betere manieren om kinderen met dieren in contact te brengen, bijvoorbeeld de kinderboerderij. Kermispaarden zijn op heel wat plaatsen in België al verboden, zoals Leuven, Antwerpen en Wallonië. Het is een kwestie van tijd voor dit besef ook in Tienen zal doordringen.”

“Ik heb nauw overleg met de uitbater”, zegt schepen van Dierenwelzijn Ine Tombeur (N-VA). “Hij heeft zelf voorgesteld om de komende dagen een ventilator te zetten in de piste. In 2017 heeft hij zelf beslist om een dag niet open te doen, toen het echte te warm was voor de paarden. We hoeven niet in te grijpen want hij is in orde met de regels voor dierenwelzijn.”

“Mijn attractie staat in de schaduw van de bomen, waar een briesje waait”, zegt uitbater Marcel Turelinckx. “Ik heb een ventilator gezet, en koel drinkwater voor de paarden. De thermometer in de piste geeft 22 graden aan. Dat kan je toch niet heet noemen? Zoals iedere uitbater zorg ik voor verkoeling in mijn zaak. Ik zie geen reden waarom ik zou sluiten.”