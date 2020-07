‘Peppi en Kokki van de Colruyt’ riskeren vier jaar cel voor stuntelige overval met kruisboog: “Mijn cliënt was volledig van de kaart. Hij had zelfs geen pijl bij” Kim Aerts

16 juli 2020

15u07 2 Tienen Als twee gemaskerde stoethaspels overvielen ze op sinterklaasdag de Colruyt in Tienen. Dat ze beiden stijf stonden van de drugs, hielp hen niet echt vooruit. Terwijl de ene de kassa probeerde open te maken, struikelde de tweede over zijn voeten. Hun buit bedroeg een schamele 60 euro. Ronny T. en Killy H. - ‘Peppi en Kokki’ volgens hun advocaten - riskeren vier jaar cel voor hun drieste aanpak met kruisboog en mes.

Hun overval mocht dan niet tot in de puntjes zijn uitgekiend en amateurisme leek die zesde december vorig jaar niet ver weg, de 46-jarige Ronny T. uit Hoeselt en de 39-jarige Killy H. uit Lanaken zijn allerminst doetjes. Samen hebben de twee Limburgers al meer dan tien pagina’s aan strafregister verzameld. H. zit ondertussen aan 29 veroordelingen op zijn strafblad en T. stond al zestien keer voor de rechtbank met een slechte afloop. Volgende maand komt daar waarschijnlijk nog een veroordeling bij. De twee bekenden hun overval op het Colruytfiliaal langs de Zijdelingsestraat.

Nederlandse nummerplaat

En het was een ‘bijzondere’ overval. De twee stoven in een Fiat de parking van de Colruyt op, om vervolgens de winkel binnen te stormen en “kassa!” te roepen. De hold-up duurde amper vijftig seconden en de twee slaagden er ook niet in om een grote buit te maken. Ze lieten wel een diepe indruk achter bij de slachtoffers die net voor sluitingstijd aanwezig waren. T. hanteerde een kruisboog en zijn kompaan had voor de gelegenheid een groot mes bij. Ver kwamen ze daar niet mee.

Het winkelpersoneel ging niet in op hun eis om de kassa te openen, waardoor ze zelf moesten prutsen. In hun haast konden ze 60 euro meegraaien, maar H. bleef in zijn vlucht haken en liet een deel van de buit vallen. Zo snel als ze gekomen waren, gingen ze er opnieuw vandoor. Door hun rijgedrag en Nederlandse nummerplaat trokken ze al snel de aandacht van de politie. Ter hoogte van Sint-Truiden kon de veertiger al gesnapt worden, terwijl H. er nog in slaagde te voet weg te vluchten.

In de vluchtauto lag een gsm met H.’s contactgegevens, waardoor hij daags nadien ook kon ingerekend worden. Het parket vroeg vier jaar cel en voor allebei 4.000 euro boete. Een jobstudente stelde zich burgerlijke partij in de rechtbank en vroeg een morele schadevergoeding van 1.500 euro. Ze kreeg meteen uitgebreide excuses van H., die “het allemaal niet zo bedoeld had”.

Mijn cliënt was volledig van de kaart. Er zat zelfs geen pijl op de kruisboog. Die overval moet zelfs bijna ter plekke zijn verzonnen. Een straf met uitstel onder voorwaarden lijkt me een goede stok achter de deur Advocaat van beklaagde T.

Overval apotheek

Het parket linkte het duo ook nog aan een overval op een apotheek in Tongeren vier dagen voor de feiten in Tienen. Daarover hielden de twee hardnekkig vol dat ze niets met de overval te maken hadden. Het gsm-signaal van een van de twee zou opgepikt zijn onder dezelfde mast op het moment van de feiten. Ze zouden ook in de buurt getankt hebben alvorens de apotheek, gemaskerd en gewapend, binnen te vallen. Het parket leek dezelfde kledij te herkennen en zag ook eenzelfde modus operandus als in Tienen. “Maar dat is te kort door de bocht. Het is aan het openbaar ministerie om de feiten te bewijzen. Men komt niet verder dan te zeggen dat er gelijkenissen zijn. Zelfs bij de schoensporen is er geen formele match. Dit is gerede twijfel en dus vrijspraak”, dramde de advocaat van H. Die zit voor andere feiten nog een celstraf van 39 maanden uit. Zijn raadsman vroeg daarom een celstraf met uitstel of een gevangenisstraf onder de 36 maanden (dan kan er geen onmiddellijke aanhouding bevolen worden, red.)

De advocaat van T. vroeg eveneens de vrijspraak voor de overval op de apotheek. Voor de feiten in de Colruyt werd dan weer enige mildheid gevraagd. “Mijn cliënt was volledig van de kaart. Er zat zelfs geen pijl op de kruisboog. Die overval moet zelfs bijna ter plekke zijn verzonnen. Een straf met uitstel onder voorwaarden lijkt me een goede stok achter de deur.”