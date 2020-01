“Ook in Tienen is taal een ‘uitdaging’ geworden. Bij 23 procent van onze kleuters is de thuistaal niet Nederlands” Tienen zet in op nieuwe projecten rond taal Vanessa Dekeyzer

03 januari 2020

10u48 0 Tienen De stad en de provincie reageren bijzonder positief op het proefproject Boekenstoet, dat zich de voorbije maanden richtte tot anderstalige of taalzwakkere kinderen. Twaalf vrijwilligers gingen bij twaalf gezinnen voorlezen. “Ik keek er altijd naar uit wanneer Jozefien langskwam”, zegt de zesjarige Acile, die afkomstig is uit Marokko.

Voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Het is een perfecte kennismaking met de boekenwereld, maar vooral een leuk moment met aandacht voor elkaar. Sinds 2018 is Tienen Boekstartgemeente, een project van Iedereen Leest. In dat kader lanceerde de stad, samen met de provincie Vlaams-Brabant, in september het nieuwe taalstimulerende project Boekenstoet.

Onderwijskansen

“Er is al heel wat geschreven over de taalbeheersing bij kleuters, en terecht. Zonder voldoende beheersing van de Nederlandse taal slinken immers je onderwijskansen, dus het is heel belangrijk dat hierop wordt ingezet op een moment waar kinderen nog veel taal absorberen”, zegt Tiense schepen Ine Tombeur (N-VA) die zelf logopediste is. “Ook in Tienen is taal een ‘uitdaging’ geworden. Bij 23 procent van onze kleuters is de thuistaal niet Nederlands.”

Een project als Boekenstoet was dan ook bijzonder nuttig. “Twaalf vrijwilligers gingen voorlezen in twaalf gezinnen”, zegt Ann Cornelis, beleidsmedewerker integratie. “De gezinnen werden geselecteerd door de zorgcoördinatoren van scholen ‘t klein Atheneum en De Luchtballon en de voorlezers kregen vooraf een vorming. Er werd veel gelezen, maar daarnaast werden er spelletjes gespeeld en knutselwerkjes gemaakt. Men ging ook samen naar de bib en naar een vrijetijdsactiviteit. En als kers op de taart vond er een slotfeest plaats, waar de voorleeskindjes een diploma overhandigd kregen.”

Dagelijks voor het slapengaan, lees ik voor aan mijn kinderen, in het Nederlands Mama van Acile

Voorleesmomenten

Jozefien Vandermarliere gaf zich als vrijwilliger op voor het proefproject Boekenstoet. Zij ging voorlezen bij de zesjarige Acile. “Ik vond het een bijzonder boeiende periode. Acile en haar familie waren bijzonder gemotiveerd en ook naast de voorleesmomenten waren ze erg met de Nederlandse taal bezig.”

“Ik volg Nederlandse les in CVO Volt en tijdens de voorleesweek ben ik zelf ook gaan voorlezen in twee klassen”, zegt de mama van Acile. “Dagelijks voor het slapen gaan lees ik voor aan mijn kinderen in het Nederlands. We zijn er dus erg mee bezig. Via Boekenstoet zijn we meer in aanraking gekomen met de bib, onder meer voor het uitlenen van voorleesboekjes.”

Er staat in Tienen al een nieuw project in de steigers: Tien Voor Taal. “Dat zal bestaan uit drie luiken: coaching van vrijwilligers die de kleuteronderwijzers in de klas ondersteunen rond taalstimulering, aanbieden van een materialenbank en stimuleren van ouderbetrokkenheid, waarbij we ouder-kind spelactiviteiten aanbieden die taalstimulerend zullen werken”, besluit schepen Tombeur.