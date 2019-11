“Onze kerstboom is groter dan die van Brussel” Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

17u29 2 Tienen Deze namiddag werd een kanjer van een kerstboom neergepoot op de Grote Markt van Tienen. De technische dienst van de stad had de handen meer dan vol om de blauwe zilverden van maar liefst 25 meter groot en met een gewicht van vijf ton van Leuven naar Tienen te brengen.

“Onze boom is zelfs groter dan die van Brussel”, zegt een trotse burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Het exemplaar van vorig jaar was ongeveer 20 meter hoog. Daar ontstond nog een hele heisa over toen bleek dat de boom eigenlijk al gereserveerd was het voor de stad Leuven voor 2019. Maar dat plan werd dus gedwarsboomd door Tienen.

Dit jaar was er geen getouwtrek om bomen. Na een oproep van de stad besloot de familie Caluwaerts uit Kessel-Lo hun gigantische zilverden aan Tienen te schenken. “We zijn vrijdagochtend de boom gaan uitdoen bij de familie in het Leuvense”, zegt Tim Kempeneers van de technisch dienst. “Hun tuin was een beetje te klein geworden voor deze boom. Daarna is hij met speciaal transport naar de Markt gebracht en daar recht gehesen.”

Op de Grote Markt, de tweede grootste markt van het land, komt de gigantische boom alvast mooi tot zijn recht. “Samen met de schaatspiste en het reuzenrad zal deze ongetwijfeld voor heel wat wintermagie in onze stad zorgen”, besluit burgemeester Partyka.