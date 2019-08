“Ondernemers samenbrengen blijft belangrijk” Vanessa Dekeyzer

22 augustus 2019

Ondernemers de kans geven om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen, dat is waar het jaarlijks Summer Event van Martine Ponsaerts om draait. “Het is belangrijk dat we dit blijven doen om het ondernemersleven in en rond het Tiense levendig te houden.” Met een drankje en hapje en sfeervolle muziek van Salade de fruits konden de 100-tal aanwezigen uitgebreid een praatje slaan in de leuk ingerichte loods van de handelszaak van Martine, Slotenservice Ponsaerts. Ook bestuursleden van Rotaryclub Linter-Getedal, waarvan Martine pr-verantwoordelijke is, waren present, vergezeld van de Braziliaanse uitwisselingsstudente Maria Alice Ferreira (16). De afgelopen jaren verwelkomde Rotary Linter-Getedal al verschillende buitenlandse studenten. Tegelijk vertrokken verschillende Belgische studenten naar onder meer USA, Brazilië en Ecuador. Wie meer wil weten over dit project en andere acties van Rotary, kan je terecht op www.rotary-linter-getedal.be.