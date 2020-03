“Om 12 uur is alles stilgevallen” Vanessa Dekeyzer

18 maart 2020

13u23 2 Tienen Het zijn geen makkelijke tijden voor de uitbaters van krantenwinkels. Die winkels mogen voorlopig nog gewoon open blijven. Annelies Vanelven van Bij Cluts in Tienen nam het zekere voor het onzekere en liet een plexiplaat aan haar betaaltoog plaatsen.

“Zo kan ik toch veilig blijven werken en mijn klanten verder blijven helpen”, zegt een positieve Annelies. “Deze voormiddag heb ik nog heel wat klanten over de vloer gehad, maar klokslag 12 uur is alles stilgevallen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe strengere maatregelen in ons land, die sinds 12 uur van kracht zijn.”

Annelies heeft wel één probleem. “Alle kranten zijn op”, stelt ze vast. “Je ziet daar toch zeker een meerverkoop met het coronavirus. Ook de andere producten, zoals rookwaren en Lotto blijven het al bij al goed doen.”