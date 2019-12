“Nu de zwarte piet doorspelen, vind ik er ver over” Vanessa Dekeyzer

07 december 2019

08u00 0 Tienen Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) zegt erg aangedaan te zijn door het nieuws dat Suikerrock er mee stopt. “Dit had ik niet zien aankomen. We hebben altijd een heel goede verstandhouding gehad met de organisatoren en het stadsbestuur heeft steeds alles uit de kast gehaald voor dit festival. Nu de zwarte piet naar de stad doorspelen, vind ik er ver over.”

Katrien is grote fan van het festival. “Ik heb geen enkele editie gemist. Ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat het festival plaatsvond, ik zat toen in het derde middelbaar. Als burgemeester ben ik nog intenser bij het festival betrokken geraakt. Dag en nacht stond ik paraat om te helpen waar ik kon. En ik zeker niet alleen. Al onze stadsdiensten stonden tijdens Suikerrock paraat om het nodige te doen. Dan zeggen dat we als stadsbestuur geen respect tonen voor Suikerrock, aanvaard ik niet.”

Maar waar is het dan precies misgelopen? “Dat is een heel goede vraag”, reageert Partyka. “Ik lees op de Facebook van Walter Kestens dat hij vele honderduizenden euro’s in dit festival gestoken heeft en ik ben hem daar zeker dankbaar voor, maar als stad kunnen die verliezen niet compenseren natuurlijk. Dat is ons ook niet gevraagd, maar ik denk dat Walter Kestens graag de toelage van de stad verhoogd had gezien. Vandaag bedraagt die toelage 65.000 euro. Dat is het hoogte bedrag dat we aan een organisatie in Tienen geven. En dat doen we met veel plezier, maar het schepencollege heeft beslist dat dit bedrag de limiet is.”

“Een festival organiseren, is altijd een risicovolle onderneming”, gaat Partyka verder. “De editie vorig jaar was bovendien tegen gevallen. Vrijdag was het te het en zaterdag regende het dan weer. Bovendien moest The Prodigy plots nog vervangen door Dimitri Vegas en Like Mike. Die mannen kosten geld. Ik snap dat dit allemaal niet evident is voor de organisatie, maar je moet de stad niet de zondebok laten zijn.”

“De heraanleg van de Grote Markt is volgens mij misschien wel een ‘gelegenheid’ om Suikerrock in schoonheid te laten eindigen”, aldus Partyka. “Bij de planning van de werken wilden we zeker rekening houden met het festival en wilden we er alles doen om dit op de Markt ook tijdens de werken te kunnen laten doorgaan. Daar is in september trouwens nog een mail over verstuurd naar Walter Kestens. Maar we hebben nog geen aannemer aangesteld, dus dan kan je nu ook geen planning geven. Maar eens die aangesteld is, willen we zeker terug rond de tafel gaan zitten met Walter Kestens. Wij zijn absoluut vragende partij om Suikerrock in Tienen te houden.”

Bij de andere partijen van de meerderheid, Open Vld, Groen en N-VA, horen we eveneens dat pleidooi, maar tegelijk klinkt er kritiek vanuit N-VA. “De burgemeester had hier korter op de bal moeten spelen”, reageert schepen Ine Tombeur. “Ik besef heel dat goed ik hier misschien straffe uitspraken doe, maar ik doe dat in overleg met mijn partij. Het is zo dat de organisatie er na de recente editie van Suikerrock een aantal vragen had voor de stad, zeker met betrekking tot de heraanleg van de Grote Markt. We kunnen helaas niet zeggen hoe de Grote Markt er gaat uitzien in 2021, omdat we nog geen aannemer hebben. Maar je kan wel zorgen voor een goede dialoog met de organisatie en dat zo snel mogelijk. Wanneer je die vragen krijgt van de organisatie van Suikerrock, moet je meteen je agenda vrijmaken en afspraak met Walter Kestens beleggen. Dat is niet gebeurd.”

Ook Oppositiepartij Tienen Vooruit! reageert bijzonder scherp op het nieuws over de stopzetting van Suikerrock. “Gisteren was er de grote goed nieuws show dat Tienen een bloeiende stad zou worden, en vandaag volgt al meteen de ontnuchtering: geen Suikerrock meer na dit jaar!”, aldus raadslid Els Moyens. “Steeds opnieuw moeten we vaststellen dat het college van burgemeester en schepenen veel geld spendeert aan studies, het woord ‘participatie’ in de mond durft te nemen, maar beschamend faalt in het meest eenvoudige, namelijk praten met alle partijen”, gaat Moyens verder. “Het stadsbestuur moet nu eindelijk leren luisteren, rekening houden met, nadenken en doen. De saga over de Grote Markt duurt al veel te lang. Net zoals de handelaars en de marktkramers in onzekerheid hierover bleven, blijkt nu ook Suikerrock slachtoffer van de besluiteloosheid van dit stadsbestuur. De aanbesteding had al lang rond moeten zijn. Maak de mensen niks wijs, in een aanbesteding kan men perfect voorwaarden van beschikbaarheid opleggen.”