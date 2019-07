“Koop bij de lokale handelaar in de kleine lokale winkel en liefst in het seizoen”: Casella houdt het voor bekeken Vanessa Dekeyzer

11 juli 2019

17u16 7 Tienen De detailhandel in Tienen heeft het niet makkelijk. Zopas sloot de gevestigde kledingboetiek Casella in de Leuvensestraat de deuren. Op het raam laat zaakvoerster Karin een duidelijke boodschap achter: “Koop bij de lokale handelaar in de kleine lokale winkel en liefst in het seizoen.”

Op het briefje laat Karin nog weten dat ze er bewust voor kiest om nieuwe wegen in te slaan en haar leven een andere wending te geven, mede door de toenemende e-commerce en de economische druk. Ook Graaf Streetwear sloot recent de deuren in de Leuvensestraat, waarmee er in dit stukje winkelcentrum toch heel wat leegstand is.

“De detailhandel heeft het niet gemakkelijk in Tienen en heeft nood aan een extra duwtje in de rug”, reageert Nele Daenen van oppositiepartij sp.a. “Dat wordt met de sluiting van een gerenommeerde zaak als Casella en met recente cijfers van de leegstand helaas nogmaals aangetoond. Eind maart hebben we op de gemeenteraad nog gepolst naar het beleidsplan voor de lokale handel, maar het blijft stil.”

“Hoewel we natuurlijk ook weten dat er verschillende factoren spelen, kan er niet ontkend worden dat het beleid inzake parkeren en mobiliteit in onze stad een zeer groot probleem is, alsook de communicatie daaromtrent en dat heeft zijn effect op het handelsgebeuren”, reageert Els Moyens van oppositiepartij Tienen Vooruit! “Handelaars vragen al jaren om oplossingen, die helemaal niet zo ingewikkeld zijn.”

Belevingswaarde

“We moeten niet meteen de toestand dramatiseren”, zegt schepen van Handel en Economie Eddy Poffé (Open Vld). “Er sluiten winkels maar er komen ook nieuwe winkels bij. Het is eigenlijk een natuurlijk proces. E-commerce en grote shoppingcentra eisen natuurlijk een belangrijk deel van het klantenbestand op. Wij moeten vooral inzetten op de belevingswaarde in ons handelscentrum. Het mooie, historische stadscentrum met prachtige monumenten en mooie oude gevels zijn een belangrijke troef die men in een winkelcentrum niet vindt. Eenmaal de Grote Markt het mooiste marktplein van het land wordt, zal de aantrekkingskracht en de belevingswaarde van het handelscentrum nog verhogen.”

De studie van de handelskernvernieuwing is intussen ook klaar. “Daaruit blijkt heel duidelijk dat we moeten gaan naar een compact handelscentrum dat zich situeert tussen Grote Markt en Veemarkt”, aldus schepen Poffé. “De studie toont ook aan dat het onderste deel van de Leuvensestraat best mee opgenomen wordt in de handelskern. Persoonlijk ben ik voorstander om heel de Leuvensestraat mee op te nemen. Ondanks alles blijft deze straat toch een belangrijke trekker voor de handel. Maar ook omdat de Vierde Lansierslaan vanuit het station en de Leuvenselaan belangrijke toegangspoorten zijn naar het centrum. Het is dan ook veel beter om aan dat speciale kruispunt van zeven straten visueel duidelijk te maken dat daar het handelscentrum begint. Een duidelijke toegangspoort zal dan onmiddellijk uitnodigen naar de handelskern.”

En het is zeker niet allemaal kommer en kwel in het Tiense winkelgebeuren. Zo opent begin augustus Bijoutiful Fashion in de Leuvensestraat de deuren. En Boetiek Envie investeerde in een verhuis van bovenaan de Leuvensestraat naar onderaan. “Ik merk heel hard het verschil in locatie”, zegt zaakvoerster Evelien. “Nu heb ik veel nieuwe klanten en veel meer passage. We beseffen dat we zeker een deel verliezen aan online verkoop. Ik vertel de klanten altijd dat we dat niet meer kunnen wegdenken, maar dat ze moeten begrijpen dat het geld dan naar het buitenland gaat en niet naar de Belgische economie. Zeker jongeren moeten die boodschap meekrijgen. Ik pleit tenslotte voor een verlaging van de huurprijzen, zodat die wat verantwoord zijn. Zo willen misschien meer mensen de stap zetten naar hun eigen zaak.”