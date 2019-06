‘Klassiek in de kapel’ wil Tienenaars en regiogenoten weer dichter bij klassieke muziek brengen Vanessa Dekeyzer

14 juni 2019

17u06 0 Tienen Er is een nieuw en opmerkelijk initiatief in Tienen ontstaan: Klassiek in de Kapel. In de kapel van het Oude College vinden van september dit jaar tot mei 2020 acht klassieke concerten plaats, voor twee wijken de organisatoren Bart Debbaut en Jacques Kinnaer uit naar de O.L.V. Ten Poelkerk op de Grote Markt.

Het programma is heel gevarieerd en biedt als het ware een overzicht van ruim 500 jaar klassieke muziek”, zegt Bart Debbaut. “Zowel de liefhebbers van muziek uit de Renaissance als van de minimalistische hedendaagse klassieke muziek komen aan hun trekken, en van alle periodes daartussen ook. In de kapel en in de kerk zal je dus zowel muziek horen van Orlandus Lassus en Arvo Pärt, als van Mozart, Schubert, Vivaldi en Bach. En nog zoveel meer!”

Bart schaarde zich eerder ook al achter de organisatie van de Mozartweek in Tienen. “Toen heb ik gezien dat er ook in Tienen veel liefhebbers van kwalitatieve klassieke muziek zijn. Toen Jacques me amper enkele maanden geleden om op deze ingezette koers verder te gaan, twijfelde ik geen seconde. En nu staan we hier vandaag al met een jaarprogramma om trots op te zijn.”

Sylvia Huang

“We brengen op 20 september Roma Opera Omnia naar Tienen, een Italiaans gezelschap dat ons meeneemt naar de late Renaissance en de vroege barok”, vult Jacques meteen aan. “Op 4 oktober komt Sylvia Huang naar Tienen. Zij was enkele weken geleden nog laureate en publiekslieveling van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. Met haar GoYa String Quartet uit Amsterdam brengt ze prachtige strijkkwartetten van Debussy, Schumann en Prokovjev.”

Ook Roeland Hendrikx uit Herent, die recent met de London Philharmonic een cd uitbracht, komt met zijn ensemble naar de kapel. En ook Jan Vermeulen, winnaar van een van de felbegeerde Klara-prijzen, zal samen met Veerle Peeters present zijn tijdens een concert op een originele pianoforte van 1825 uit Leipzig. “Dit was allemaal niet mogelijk dankzij de steun van heel wat sponsors, zowel kleine handelszaken als grote bedrijven”, aldus Bart.

Tickets voor alle concerten zijn aan 20 euro te koop in de Belfiuskantoren van Tienen, Landen, Boutersem, Zoutleeuw en Hoegaarden, bij mannenmodezaak De Gouden Schaar in Tienen of via mail naar info@klassiekindekapel.be. Alle info is te vinden op de website www.klassiekindekapel.be en is gebundeld in een prachtige brochure, die vanaf maandag wordt verspreid.