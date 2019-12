‘Klassiek in de Kapel’ organiseert Beethoven-reis naar Bonn Kristien Bollen

19 december 2019

11u29 7 Tienen Volgend jaar zal je er niet naast kunnen kijken: wereldwijd wordt dan het 250ste geboortejaar van Ludwig van Beethoven gevierd. Beethoven, één van de belangrijkste componisten uit de westerse muziekgeschiedenis, werd geboren op 16 december 1770. Vandaag, 249 jaar na zijn geboorte, kondigt ‘Klassiek in de Kapel’ uit Tienen een tweedaagse trip naar Bonn aan, de geboortestad van de componist.

Het moet gezegd: de nieuwe organisatie ‘Klassiek in de Kapel’ is een opmerkelijke nieuwkomer in de culturele wereld in en ver buiten Tienen. De organisatie, een samenwerking tussen Bart Debbaut en Jacques Kinnaer, gooit al maanden hoge ogen met klassieke concerten in de kapel van het oud-College in de Broekstraat in Tienen. “Sinds september wisten we ongeveer 750 bezoekers te plezieren met vijf concerten van hoog niveau. Ver boven onze verwachting. Ondermeer Sylvia Huang (laureate van de Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 2019) en Jan Vermeulen (‘Klara’ winnaar en Schubertkenner) passeerden de revue”, zegt Jacques. “Na nieuwjaar staan er nog zes concerten op het programma. De belangstelling is zo groot dat we een extra concert hebben toegevoegd aan de agenda. Op 1 april 2020 komen pianist Jan Michiels (laureaat Kon. Elisabethwedstrijd voor piano 1991) en acteur Hubert Damen (bekend van ‘Witse’) naar de kapel van de Grauwzusters in de Gilainstraat voor een bijzonder concert: een symbiose tussen o.a. J.S. Bach en Guido Gezelle” vult Bart aan.

Maar er is meer: Jacques en Bart zijn al volop bezig met de organisatie van hun concertkalender 2020-2021. En uiteraard zal Ludwig van Beethoven daar een belangrijke rol toegedicht krijgen. Veel wil de organisatie nog niet kwijt, maar vandaag geven ze alvast een bijzondere primeur weg. “Op 19 en 20 september 2020 organiseert ‘Klassiek in de Kapel’ een tweedaagse reis naar Bonn, de geboortestad van Ludwig van Beethoven”, vertellen de heren. “De deelnemers zullen begeleid worden door Lucas Blondeel, professor piano/pianoforte aan de ‘Universität der Künste Berlin’. Uiteraard zal er een bezoek gebracht worden aan het Beethovenmuseum en staan er twee concerten op het programma, waaronder een privérecital door Lucas Blondeel”.

Maak kans op een duoticket

Klassiek in de Kapel’ lanceert ter gelegenheid van dit bericht overigens een wedstrijd waarmee u een duoticket voor deze reis kan winnen. Het volstaat daarvoor om je gegevens achter te laten op de speciale website www.beethoven2020.be, die Jacques en Bart hebben gemaakt.

“Op die website zal overigens in de komende weken meer informatie verschijnen over het volledige Beethovenprogramma 2020 in Tienen”, legt Bart uit. “Deelnemen aan deze wedstrijd kan tot 16 januari, de winnaar wordt bekend gemaakt op het volgende concert van ‘Klassiek in de Kapel’ dat doorgaat op 18 januari. Dan komt het Roeland Hendrikx Ensemble voor een prachtig concert met klarinetkwintetten van o.a. W.A. Mozart en Carl Maria von Weber. Voor dit concert zijn er overigens al heel wat kaarten de deur uit, wie er bij wil zijn, moet niet lang meer wachten. Zowel de reis als tickets voor één van de volgende concerten zijn trouwens een leuk en origineel eindejaarscadeau”, besluit Bart.