“Inzameling Winterjassen” tegen (kinder)armoede Kristien Bollen

12 oktober 2020

17u45 4 Tienen Sp.a Tienen vindt het haar kerntaak om (kinder)armoede onder de aandacht te blijven brengen. “Dit doen we dan ook naar aanleiding van Wereldarmoededag met een aantal gerichte acties. De stijgende cijfers in onze regio maar vooral in Tienen tonen ontegensprekelijk aan dat er (nog meer) moet ingezet worden op armoedebestrijding”, klinkt het.

“Op zondag 18 oktober zullen we op de zondagsmarkt in Tienen onze jaarlijkse sensibiliseringsactie doen om opnieuw de nodige aandacht te vragen voor de bestrijding van armoede” zegt Nathalie Wante, armoede-expert en coördinator van de werkgroep armoede binnen sp.a Tienen. “Armoede is en blijft een zeer gemene vijand. Eentje die de kansen van heel wat mensen ondermijnt. Een vicieuze cirkel van stress en onzekerheid en noodzakelijke keuzes waarvoor niemand zou mogen te komen staan. Helaas gebeurt dit nog te vaak ook in ons eigen Tienen. En daarom trekken we aan de alarmbel.”

Verdubbeling sinds 2016

Uit de kansarmoede-index van 2019 blijkt dat Tienen het niet goed doet. De cijfers van Kind & Gezin tonen dat het cijfer jaar na jaar toeneemt en sinds 2016 zelfs verdubbeld is. Sp.a Tienen kaartte deze toenemende problematiek bij monde van fractieleidster Nele Daenen al eerder aan op de gemeenteraad van 25 juni. “In de huidige meerjarenplanning vinden we te weinig gerichte acties terug om de kansarmoede echt te bestrijden. We mogen de mensen achter deze cijfers niet vergeten. We moeten de mensen kennen en we moeten hun problemen oplossen. De cijfers nemen duidelijk toe en het stadsbestuur kan zelf veel meer ondernemen. Ze kan bijvoorbeeld veel meer inzetten op screening, bestrijding-aan-huis en begeleiding van deze mensen”, aldus Nele Daenen.

Inzamelactie schoolmateriaal

Maar het blijft niet enkel bij een nodige sensibiliseringsactie. “In de voorbije weken organiseerden we in overleg met een aantal Tiense scholen een inzamelactie voor schoolmateriaal”, geeft Dominique Wilmots aan. “Dit bleek echt een succes, waardoor we aan de verschillende scholen in de komende dagen toch heel wat noodzakelijk materiaal zullen kunnen overhandigen. Het is niet iedereen gegeven om dure spullen zoals rekenmachientjes, aan te schaffen. Een dikke merci dus aan de vele gulle sponsors”, reageert Wilmots van de sp.a-werkgroep armoede.

Bezorgd Om Mensen

“We willen hier ook een warme oproep doen voor de nationale sp.a actie “Inzameling Winterjassen” die we hier lokaal opzetten samen met Bezorgd Om Mensen (BOM). Winterjassen die mensen niet meer gebruiken kunnen ze naar de BOM brengen. Die zal deze dan verder verdelen naar mensen die ze in de komende winterperiode echt wel zullen nodig hebben. Hiervoor hebben we héél wat affiches en flyers om de inwoners van Tienen hierop aan te spreken.”