Exclusief voor abonnees “Ik wil hen laten voelen dat ze niet alleen staan in hun verdriet en probeer met een warme knuffel troost te bieden” Ida Moens is actief als vrijwilliger in woonzorgcentra Siunt-Alexius en Huize Nazareth Vanessa Dekeyzer

12 december 2019

09u03 0 Tienen Er zijn in het Hageland heel wat mensen die dag en nacht onbaatzuchtig voor anderen in de weer zijn. Dat mochten wij ondervinden in onze gloednieuwe reeks ‘Merci voor de moeite’. Op onze oproep naar eventuele kandidaten voor deze reeks, kregen we massaal veel nominaties binnen. Wij gingen wekenlang op bezoek bij de geselecteerde bijzondere mensen. Het werden stuk voor stuk warme verhalen, waaruit duidelijk blijkt dat de wereld nog niet om zeep is.

Ida Moens (71) steekt vijf dagen op zeven de straat over om als vrijwilliger aan de slag te gaan in woonzorgcentrum St.-Alexius. Tegelijk draagt ze dag en nacht zorg voor haar man, die zwaar dementerend is. “En daarnaast is ze nog actief als vrijwillige hulp in woonzorgcentrum Nazareth in Goetsenhoven”, zegt zus Lut. “Altijd is zij in de weer voor anderen.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis