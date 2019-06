“Iedereen zag me vallen, maar slechts één iemand bood hulp. Zo ontgoochelend” Vanessa Dekeyzer

16 juni 2019

11u43 106 Tienen Anneleen Vancauthem is verontwaardigd over het gebrek aan hulp dat ze kreeg toen ze afgelopen donderdagavond zwaar ten val kwam op de houten trap in het station van Tienen. Daarbij brak ze haar enkel. “Enkel één meisje heeft de moeite gedaan om mij te helpen. Ik ben nu op zoek naar haar omdat ik haar wil bedanken.”

Anneleen neemt al vele jaren dagelijks de trein naar haar werk vanuit het station van Tienen naar Brussel en terug. “Zo nam ik ook donderdagavond om 16.42 uur de trein Luik-Guillemins in Brussel Centraal. Op het spitsuur zit die trein vaak vol. Ik stapte in Tienen af op spoor 1. Daar moet je dan een houten trap naar beneden, want de NMBS is al een hele tijd aan het werk daar. Hoe het precies gebeurd is, weet ik niet, maar ik ben gestruikeld. Zo’n houten trap is natuurlijk wel gladder dan een stenen trap. En het is niet dat ik hakken droeg, gewoon sportschoenen met grip.”

Zoveel mensen stappen af in Tienen, zoals ik. Ze zagen me vallen en keken ernaar. Enkel één jong meisje kwam naar me toe met de vraag of ze kon helpen Anneleen Vancauthem

Enkel verzwikt

Anneleen verzwikte haar voet en viel. “Zoveel mensen nemen dezelfde trein en heel wat van hen stappen af in Tienen. Zij zagen mij vallen en keken ernaar. Enkel één jong meisje kwam naar me toe met de vraag of ze kon helpen. Vervolgens ging ze naar de stationschef en de loketbediende, maar die zeiden dat ze niet konden komen, omdat ze er alleen voor stonden. Dat begrijp ik echt niet. Je kan toch op z’n minst eens komen kijken wanneer iemand hard valt? Geld vragen voor de parking van het station, dat kan de NMBS wel. Ze zouden beter eerst wat perrons in orde brengen vooraleer ze stationsparkings betalend maken.”

Spoed

Het meisje dat hulp bood, bleef bij Anneleen tot haar man er was. “We zijn dan meteen naar spoed gegaan, waar bleek dat mijn enkel gebroken was. Door heel de heisa, heb ik de kans niet gehad om het meisje te bedanken voor haar snelle optreden en omdat ze me geholpen heeft, ook al kon ze niet veel doen. Ik weet enkel dat ze Katty heet. Ik hoop dat ze dit leest en dan kan ik haar eens trakteren van zodra ik weer op de been ben.”