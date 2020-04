Houthakseldammen aangelegd in Oorbeek en aan Industriepark tegen water- en modderoverlast Vanessa Dekeyzer

20 april 2020

15u21 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen voerden erosiebestrijdingswerken uit aan de knelpunten ter hoogte van Oorbeek en het Industriepark. “We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water-en modderoverlast te voorkomen”, zegt gedeputeerde voor Waterlopen, Bart Nevens (N-VA).

In Oorbeek is er bij hevige regenval vaak water-en modderoverlast. “Deze is afkomstig van erosiegevoelige landbouwpercelen langs de Waversesteenweg in Hoegaarden en de Oorbeeksesteenweg in Tienen”, zegt Katrien Partyka (CD&V), burgemeester van Tienen. Zopas werd een houthakseldam van 70 meter lang aangelegd. “Dit is een van de maatregelen die we nemen om de modderstroom tegen te gaan. In augustus komt er nog een tweede dam van 50 meter lang”, aldus gedeputeerde Nevens.

De houthakseldammen vertragen het afstromend water en de meespoelende bodemdeeltjes kunnen er bezinken. Om te voorkomen dat water onder de dammen zou vloeien, worden ze 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes.

Ook aan het Industriepark treedt er bij hevige regen water- en modderoverlast op. Een houthakseldam van 34 meter kreeg hier vorm. De landbouwer heeft bijkomend een overeenkomst afgesloten voor de aanleg van een grasstrook op de akker. Voor de werken in Oorbeek trekt de provincie ruim 6.000 euro, voor die in het Industriepark ruim 7.000 euro.

De stad Tienen trof eerder al maatregelen om erosieproblemen in de stad aan te pakken. Zo legde de stad een bufferbekken en drie houthakseldammen aan, om de woningen in Hoksem en langs de Oorbeeksesteenweg en Kumtichstraat te beschermen.