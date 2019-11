“Het dragen van de helm wordt in het middelbaar onderwijs niet meer als cool ervaren” Daar willen de ‘buddy’s’ verandering in brengen” Vanessa Dekeyzer

20 november 2019

15u23 2 Tienen Wanneer je studenten met een witte fietshelm met daarop een blauwe B ziet rijden, dan weet je dat dit de buddy’s zijn. Deze moeten andere leerlingen, vooral in het secundair onderwijs, aansporen om steeds een fietshelm te dragen op de fiets. Het is een pilootproject van Rotary Club Tienen samen met alle Tiense secundaire scholen en het Sint Jans College in Meldert.

“Van januari tot en met juni lieten niet minder dan 48 fietsers het leven op onze steeds drukker wordende Vlaamse wegen”, vertelt Hugo Steels van Rc Tienen. “Dit betekent acht doden per maand of bijna twee per week. Onder de slachtoffers zijn er opvallend veel jonge fietsers, tussen 12 en 20 jaar. Het is voor deze zeer kwetsbare groep dat Rotary Club Tienen, onder impuls van Gary Peeters, voormalig coördinerend-inspecteur van het basisonderwijs, het buddy-project heeft bedacht.”

Dat houdt in dat elke school twee buddy’s afvaardigt, liefst uit de derde graad, die een witte fietshelm met daarop de felblauwe B geprint, willen dragen wanneer ze met de fiets naar school komen. “Wij geloven dat de jongere leerlingen gestimuleerd zullen worden door het voorbeeld van de ouderen, waar ze naar opkijken, zodat het dragen van de fietshelm weer hip wordt, want vandaag stellen we vast dat, vanaf het middelbaar, het dragen van de helm niet meer als cool wordt beschouwd. Met ons project willen we daar verandering in brengen”, aldus Hugo Steels.

Rotary Club Tienen schonk de acht helmen aan de uitgekozen buddy’s. “We vinden dit een leuk project”, zeggen buddy’s Oliver en Witse van het College in Meldert. “In de winter droegen we altijd al een fietshelm, maar in de zomer vergaten we dat al eens. Het is niet dat we de helm niet willen dragen, of dat we daarmee gepest worden. Hopelijk kunnen we met onze nieuwe helmen nog meer medeleerlingen aansporen om ons voorbeeld te volgen.”

Meer leerlingen op de fiets

In het College wordt de fietshelm al goed gedragen. Van de 560 leerlingen komen er bij goed weer toch zo’n 280 à 300 leerlingen met de fiets naar school. In de VIA Bovenbouw ligt dat aantal op ongeveer 200 leerlingen. “Dat is eigenlijk nog veel te weinig”, zegt algemeen directeur Tom Sevenants. “De voorbije jaren hebben we al heel wat acties opgestart om meer leerlingen op de fiets te krijgen.”

Een van die acties is Vi(v)a Vélo. “Naast een aantal lesgerelateerde acties, onder meer het maken van posters rond fietsgebruik, en enkele gerichte acties, zoals het belonen van leerlingen die met de fiets naar school komen en het uitstippelen van veilige fietsroutes, werd het dragen van de fietshelm in de kijker gezet”, zegt Liesbeth Hellemans, directeur van de derde graad. “In samenwerking met Lazer werd een wedstrijd uitgeschreven om een fietshelm te ontwerpen. Vijf ontwerpen van leerlingen van het studiedomein Kunst en creatie haalden de eindmeet en kunnen ook effectief gemaakt worden. Deze bieden we nu samen met Rotary Tienen te koop aan tegen het voordeeltarief van 32 euro. De levering is begin maart gepland.”

“Samen met de stad hopen we ook tot een betere mobiliteit in het centrum te komen, zodat het veiliger wordt om met de fiets naar school te komen”, voegt directeur Sevenants er nog aan toe. “En op vlak van infrastructuur willen we als school ook inspanningen leveren, onder meer met de plaatsing van extra fietsenstallingen en oplaadpalen voor elektrische fietsen.”