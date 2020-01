“Heeft de stad Tienen de huisstijl overgenomen van CD&V?” Vanessa Dekeyzer

03 januari 2020

13u55 3 Tienen Oppositiepartij Tienen Vooruit! legde de nieuwjaarsaffiches van CD&V en van de stad Tienen naast mekaar en concludeerde dat de beide beelden qua huisstijl bijzonder sterk op mekaar lijken.

“Waarschijnlijk zijn ze door één en hetzelfde marketingbureau ontworpen”, aldus Tienen Vooruit! raadslid Els Moyens. “Tot zover is dat misschien niet noodzakelijk een probleem, maar overheidscommunicatie en marketing van een stadsbestuur moeten neutraal zijn. Het kan dus niet dat de communicatie en marketing namens de stad overduidelijk geïnspireerd zijn door die van de partij van de burgemeester. Je zou met deze beide affiches bijna denken dat de stad Tienen een bijhuis van CD&V is geworden.”

“We zullen de burgemeester hierover interpelleren op de gemeenteraad”, aldus raadslid voor Tienen Vooruit!, Bernard Vandereyken. “Een klacht hiertegen indienen bij de gouverneur, gaan we niet doen, maar we willen wel duidelijk een signaal geven dat dit in de toekomst niet voor herhaling vatbaar is.”

“Bij Tienen Vooruit! moeten ze rond Nieuwjaar toch wat minder drinken, want deze bewering is van de pot gerukt”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Er is blijkbaar wel een ‘nationale CD&V huisstijl’. Die ben ik moeten gaan opzoeken, want ik wist niet eens dat die er was. Dat zijn ‘sjablonen’ die ter beschikking gesteld worden van lokale afdelingen. Deze lijkt van heel ver misschien wat op de stijl van de stad. Maar wij gebruiken die nationale huisstijl trouwens nooit. Ik vind het bijzonder kwalijk dat de ernst van onze diensten in twijfel getrokken wordt en til daar echt zwaar aan. Dit is overduidelijk ‘fake news’.”

